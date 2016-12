Asume regiduría el suplente de Torres Santillán

TIJUANA, Baja California(GH)

José Vicente Jiménez Oceguera rindió protesta el jueves como regidor suplente para ocupar el lugar del regidor titular, Luis Torres Santillán detenido el 16 de diciembre en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.



De acuerdo al secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz, el regidor titular presentó la solicitud de licencia para separarse del cargo el día 22 de diciembre.



El punto de acuerdo votado el jueves por Cabildo se aprobó por unanimidad de los presentes con 15 votos.



Jiménez Oceguera tiene 28 años de edad y es abogado litigante, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).



Ganancia cambiaria



“Su estilo de vida no era así que ‘wow’, yo creo que jugaron ellos en una ganancia cambiaria”, declaró el alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro sobre Torres Santillán. La única manera de que puede regresar al Ayuntamiento, dijo, es que salga libre sin ningún cargo.



“Tendría que ser totalmente absuelto, si allá le dicen: Discúlpanos, ahí muere, nos confundimos... Es más hasta si pudiera haber una disculpa, ‘we're sorry’ que dijeran los gringos pudiera regresar, pero si dicen: Te bajamos la fianza pero quedas sujeto, no me la acabaría", enfatizó.



El Primer Edil comentó que Torres Santillán entiende la situación.