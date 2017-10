Estudiante del ITT recibe galardones de emprendimiento

TIJUANA, Baja California(GH)

Óscar García Torres, estudiante del ITT, recibió los galardones del Primer Emprendedor de Alto Impacto Mexicano y Primer Emprendedor Latinoamericano del Comercio Electrónico, gracias su portal La Cháchara on line, un negocio dedicado a las ventas por Internet.



Dichas distinciones fueron entregadas por la embajadora de México en Argentina, Mabel Gómez Oliver; y el cofundador de Mercado Libre, Marcos Galperí.



Debido a estas distinciones, una empresa extranjera eligió a García Torres como único distribuidor en México y Latinoamérica de un teléfono 3D, mismo que próximamente saldrá al mercado y pretender competir contra Iphone y Samsung.



El joven inició su emporio siendo vendedor de un mercado sobre ruedas, pero al detectar su potencial decidió dedicarse a las ventas por Internet.



Actualmente La Cháchara on line está dedicado a la venta de paneles solares, generadores eólicos y otros artículos generadores de energía renovables.



“Conforme fui estudiando, buscaba una alternativa para sacar adelante a mi familia. Decidí esforzarme, comprometerme y buscar otro empleo, pues trabajar en el sobreruedas era sin hacerlo en buenas condiciones”, platicó el también estudiante de ingeniería electromecánica.



Por ello, aconsejó a las personas que tengan curiosidad por emprender su propio negocio a no dejarse dominar por el miedo.



“Hay que estar dispuesto a aprender, a caerse diez veces y a ‘atinarle’ aunque sea una vez en cómo vender y proteger los productos para que lleguen a su destino. Siempre hay que estar preparados. Muchas veces como estudiantes tenemos el pensamiento de solo obtener un título y olvidamos que la escuela es sumamente importante porque inculca visión y tiene como fin convertir emprendedores”, dijo.