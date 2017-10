Ayuntamiento asegura que burócratas no perderán empleo

TIJUANA, Baja California(GH)

El secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz aseguró que los trabajadores burócratas no deben de preocuparse ya que no perderán sus trabajos con la concesión del alumbrado público.



“Ese tema quedó resuelto se hizo la aclaración, estuvo presente el alcalde (Juan Manuel Gastélum Buenrostro) donde les asegura que no tendrán ninguna modificación en su contrato de base conforme a la actividad que vienen realizando en el Ayuntamiento”, declaró.



La mañana de este martes acudieron a manifestarse cientos de burócratas en las instalaciones del Palacio Municipal, ya que temen perder sus trabajos con los cambios que habrá en las luminarias de la ciudad.



Luévano Ruiz reveló que el próximo lunes 6 de noviembre estarán reuniéndose con los inconformes para analizar a profundidad el tema de los jubilados, además en las siguientes semanas se hará entrega de dos uniformes, que solicitaban.