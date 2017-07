Registro Civil lanza campaña de registro extemporáneo para adultos

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el objetivo de poder regularizar la identidad de quienes radican en esta ciudad, este martes 1 de agosto inicia la Campaña de Registros Extemporáneos de Adultos, así lo anunció la Oficial 01 del Registro Civil, María Eugenia Soler.



La funcionaria municipal indicó que el registro extemporáneo es un servicio libre de multas en este mes y además facilita el trámite en la obtención del acta de nacimiento para aquellos adultos que aún no cuentan con una identidad jurídica, ya sea por una situación de vulnerabilidad o por desinformación.



María Eugenia Soler exhortó a la comunidad para que compartan esta información, en caso de conocer a algún adulto en una situación de no identidad.



Requisitos

Si nació antes de 1960 y cuenta con fe de bautismo de esa fecha, deberá presentar ante cualquier oficialía del Registro Civil en esta ciudad:



-Fe de bautismo (original y copia)

-Certificado de inexistencia de registro de nacimiento (se tramita en la Dirección Estatal del Registro Civil del lugar de origen, así como la inexistencia Estatal de Baja California).

-Actas de nacimiento, matrimonio y/o defunciones de padres, hijos o hermanos (original y copia)

-Acta de matrimonio (original y copia).

-Identificación oficial (original y copia), ejemplo: pasaporte mexicano, cartilla militar, certificado de estudios, etc.

-Documentos oficiales que demuestren su identidad durante el transcurso de su vida y que puedan servir de base.

-2 testigos con identificación oficial (original y copia)

-Pago de derechos correspondientes (trámite del acta de nacimiento $142.00 pesos).

-Anexar fotografías con familiares.



Si nació antes de 1960 y no cuenta con fe de batismo o nació después de 1960, deberá presentar ante cualquier Oficialía del Registro Civil de esta ciudad:



-Certificado de inexistencia de registro de nacimiento.

-Copia certificada de información testimonial (se tramita ante el juzgado de primera instancia familiar de esta localidad, en Vía Jurisdicción Voluntaria), se realiza por conducto de abogado, en caso de no contar con recursos económicos para contratar uno, puede acudir a la Defensoría de Oficio en calle 5ta. entre Miguel F. Martínez y Niños Héroes

-Documentos oficiales que demuestren su identidad durante el transcurso de su vida.

-2 testigos con identificación oficial (original y copia).

-Llenado de solicitud con fotografía

-Pago de derechos correspondientes.



Los horarios de atención de Oficialía de Registro en Palacio Municipal o en cualquiera de las 9 delegaciones son de 08:00 a 15:00 horas.