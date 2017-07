Reviven mundo pop de los 90

TIJUANA, Baja California(GH)

Todavía hay mucha energía en la generación de los 90, así lo demostraron más de 15 mil personas (la mayoría noventeras), con las actuaciones especiales del elenco musical del 90s Pop Tour que se presentó en el Estadio Gasmart.



Así pues, los asistentes se dieron a la tarea de bailar y cantar con las actuaciones de artistas de la talla de Aleks Syntek, OV7, Erik Rubín, Fey, JNS, Caló, Litzy y The Sacados, entre otros.



Las emociones y la nostaligia estuvieron presentes entre los asistentes porque, en cuanto salía un cantante, entonaban su canción y de inmediato se “prendían” al ritmo de la melodía.



El espectáculo inició a las 22:2o horas, con la participación en el escenario de todos los integrantes del tour, ante la algarbía de un público que nunca dejó de apoyarlos.



El grupo Caló fue el primero en hacer su presentación en solitario; gracias a su rítmica canción “No puedo más”, el entusiasmo creció,

Erik Rubín siguió con la tanda de presentaciones, para lo cual se acompañó de su guitarra y las chicas del grupo Caló.



Las entusiastas integrantes de JNS hicieron su entrada triunfal, lograron conquistar las miradas, en especial de los caballeros, gracias a vistosos atuendos que lucieron.



The Sacados y Alek Syntek le pusieron brillo a la noche con sus actuaciones, interpretando las canciones más emblemáticas de la década de los 90.



La aparición de Fey en el escenario generó el griterío de los presentes; la cantante se desplazó de un lugar a otro mientras interpretaba la canción “Azúcar amargo”.



Los de OV7 no se quedaron atrás, y también lograron prender de inmediato a sus fans, quienes con sus celulares grabaron parte de su actuación.



Fueron tres horas y media de música continua, llena de energía. El show compuesto por 45 canciones, entre éxitos de cada artista y grupo, destacaron las colaboraciones de “Te quiero tanto, tanto”, de OV7, que contó con el apoyo de Erik Rubín, y durante “Ponte atento”, de Caló, participó Aleks Syntek.



Momentos inolvidables

Entre las canciones que más prendieron al público estuvieron “Dame amor” y “Cuando mueres por alguien”, de Erik Rubín; “Enloquéceme”, “Tus besos” y “Vuela más alto”, de OV7; “Azúcar amargo” y “Media naranja”, de Fey; “Entre azul y buenas noches”, de JNS.