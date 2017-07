Dañan indigentes autos en 'La Línea'

TIJUANA, Baja California(GH)

Automovilistas que cruzan de Tijuana hacia San Ysidro denunciaron que están obligados a dar dinero a los indigentes de esta zona para que no golpeen o dañen sus carros.



Así lo denunciaron a través de las redes sociales, en las cuales los afectados mostraron su enojo.



“Ahora sí (estamos) obligados a darle dinero a esta gente, que muchos son drogadictos y delincuentes. Me rayan el carro y se echan a correr”, dijo uno de los testimonios.



De acuerdo a la grabación en donde se ve el daño provocado al carro, esta situación comenzó hace dos semanas, misma que no ha sido atendida por las autoridades mexicanas.



Las largas filas de vehículos son aprovechadas por indigentes para pedir comida o insistir en que se les dé dinero, a lo que los conductores ceden para evitar una mala situación.



Como le sucedió a otro usuario de la red, “mi hijo cruzó en la mañana y me dijo que estaba un ‘fulano’ pídele y pídele dinero y que a su novia le dio mala espina y le dijo ‘dale dinero para que se vaya’”.



Por ello, los afectados compartieron el video de casi dos minutos para alertar a quienes usen este cruce vehicular.