Suspenderá Municipio otorgamiento de más permisos a ambulantes

TIJUANA, Baja California(GH)

La presente administración municipal no otorgará más permisos para comerciantes ambulantes, especialmente en el Centro y la 5 y 10, lugares en donde han detectado mayores puestos irregulares.



“No hay permisos para entregar en toda la ciudad hasta que ordenemos lo que ya tenemos, no puede haber más permisos de comercio ambulante”, declaró Luis Antonio Carreiro Galaviz, director de Inspección y Verificación Municipal.



Dicho ordenamiento podría llevar semanas o meses dependiendo de la participación del mencionado sector en coordinación con las autoridades.



Inclusive están contemplando la reubicación de permisos principalmente en zonas saturadas como lo son la Zona Centro y la 5 y 10, debido a que la gente busca el volumen de venta y al ser áreas muy concurridas, ahí se instalan.



Además tendrán que realizar un cambio de imagen a sus puestos acompañada de una capacitación de la Secretaría de Turismo con el fin de ofrecer un mejor servicio al turista.



Cuestionado sobre la intención de ciertos grupos de ambulantes de regresar al centro, respondió que se encuentran en pláticas con la finalidad de no perjudicarlos sin embargo la decisión será tomada por parte del Cabildo de Tijuana.



En los recorridos que han realizado en diferentes colonias una de las principales solicitudes por parte de la población es buscar permisos, sin embargo les explican la problemática invitándolos a participar en otras actividades ofreciéndoles bolsa de trabajo.

Atienden denuncia



Vecinos de la colonia Otay Constituyentes denunciaron en semanas pasadas una problemática que sufrían con comerciantes ambulantes quienes invadían la banqueta y sus clientes se estacionaban en doble fila.



Ante tal queja la Dirección de Inspección acudió al lugar para ordenar la situación retirando permisos a cerca de 18 locales y 13 comerciantes ambulantes.



“Ordenamos una problemática con vecinos de comercio ambulante y establecido, la saturación de ambulante en una zona residencial-comercial, era un problema con los vecinos porque generaban tráfico”, puntualizó.