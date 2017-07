Sin ninguna oposición retiran taxis amarillos de sitio del Chaparral

TIJUANA, Baja California(GH)

Sin poner resistencia los choferes de los taxis amarillos fueron desalojados de la Garita de El Chaparral durante un operativo conjunto realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Dirección de Vialidad y Transporte.



El director de la Policía y Tránsito Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, dijo que durante la movilización no hubo enfrentamientos entre los elementos de la seguridad y el gremio de transportistas.



“Se retiraron del sitio los taxis amarillos que tenían tiempo operando en la Garita de El Chaparral, pero a partir de que Vialidad y Transporte les hizo la notificación jurídica de que se cancelaba el sitio reforzaron su presencia con adultos mayores, niños y personas con discapacidad”, comentó Chan Baltazar.



Previo al retiro, el personal de los taxis amarillos realizó una manifestación pacífica para exigir al Ayuntamiento que les permita ofrecer su servicio de transporte en la garita, tal como lo señala el dictamen de la jueza Flora Arguilés, en donde se destaca el uso de cualquier sitio otorgado para el gremio.



Al respecto, el director de la Policía aseguró desconocer la situación de tal impedimento.



“El dictamen lo tendrán que hacer valer ante las autoridades municipales por la vía judicial, si es así, ellos tendrán que ejercer su derecho”, apuntó.



Sobre el posible retorno del gremio de transportistas, Chan Baltazar explicó que espera que no se presente tal situación.



“Ojalá que no sea así, pero vamos a tener al personal suficiente para evitar cualquier confrontación”, dijo. Así, el personal del XXII Ayuntamiento pintó de rojo el borde de las banquetas de El Chaparral, estableciendo la prohibición de que funcione en el lugar un sitio de taxis, hasta que lo determine la dependencia corresponciente.

Chan Baltazar dijo que durante la apertura del cruce peatonal de Tijuana a San Ysidro se mantendrá la presencia de la Policía y Vialidad y Transporte.