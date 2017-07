Tijuana es el líder en basureros clandestinos de BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Tijuana es la ciudad con la mayor cantidad de basureros clandestinos de Baja California con cerca de 300 sitios identificados por el Ayuntamiento de Tijuana.



“Tenemos un gran problema con los basureros clandestinos pero estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Protección al Ambiente”, declaró Eduardo Pérez Gutiérrez, director de Protección al Ambiente Municipal.



La mayoría de estos lugares se encuentran en la zona Este y Sur del Municipio especialmente en La Presa Rural y las colonias Granjas Familiares y Flores Magón.



Especialmente en terrenos abandonados en donde los propietarios desconocen que sus predios se convirtieron en basureros clandestinos, por lo que los contactan para que cerquen el lugar en lo que hacen una limpia del lugar para evitar una mayor contaminación.



Agregó que el 40% de la basura que se encuentra en los desarenadores, tubería pluvial y alcantarillado es basura urbana que en temporada de lluvia causa que se tapen.



“Hace falta conciencia por parte de la ciudadanía; estamos trabajando seriamente en programas de educación ambiental, eso debió haber sucedido hace muchísimos años pero ahorita estamos trabajando fuertemente con escuelas”, dijo.



Señaló que a pesar que poco a poco se ha venido restableciendo la recolección de la basura en distintas colonias la población tiene una tendencia de tirar sus residuos en terrenos baldíos.



Es difícil identificar a las personas que depositan la basura en lugares no permitidos ya que regularmente lo hacen de noche para no ser detectados siendo los colonos cercanos quienes denuncian los hechos y ocasionalmente los detectan a través de los patrullajes ecológicos.



Pérez Gutiérrez reveló que hasta el momento no hay registrado un problema severo por el acumulamiento de basura pero pidió a la comunidad denunciar cualquier caso en su delegación correspondiente o en las instalaciones del Palacio Municipal.