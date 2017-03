Celebran Tercer Simposio de Mujeres en escuela de SD

SAN DIEGO, California(GH)

Con el objetivo de que mujeres expertas en las ciencias, artes, entretenimiento, negocios, y salud compartieran sus experiencias rumbo al éxito, se celebró el tercer Simposio Anual de Mujeres en la preparatoria Academy of Our Lady of Peace, este 31 de marzo.



Este evento realizado en las instalaciones del plantel ubicado en San Diego tuvo la participación de 250 personas de la comunidad, así como la asistencia de las alumnas.



“Es muy emocionante realizar este evento en el Mes de Celebración de la Historia de las Mujeres para animar a las alumnas a que vean las posibilidades que tienen”, comentó la presidente de Academy of Our Lady of Peace, Lauren Lek.



El simposio constó de cuatro paneles (ciencias, artes y entretenimiento, negocios, y salud) donde mujeres líderes hablaron sobre sus experiencias en el campo laboral, incluyendo a la oradora principal, Marcela Valladolid, quien es ex alumna del plantel.



“Me acuerdo de la incertidumbre, las inseguridades, y los miedos de cuando yo estaba en esta escuela, y para mi era importante mostrarle a las alumnas que aunque me faltan cosas por hacer, que todo es posible”, expresó Valladolid, quien es chef, autora de libros, y conductora de la serie de televisión llamada The Kitchen.



Our Lady of Peace es la preparatoria más antigua en San Diego, y la única escuela que cuenta solo con estudiantes mujeres, sumando un total de 750 alumnas.



Lek mencionó que el 20% de las alumnas viven en México, y se transportan cada día a través de la frontera para estudiar en San Diego ya sea por su ciudadanía estadounidense o con una visa de estudiante.