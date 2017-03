La 'danza del vientre' llega al ICBC Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

“Belly Dance”, “Danza del Vientre” o “Danza Árabe Oriental” es una de las manifestaciones artísticas más populares del Medio Oriente y del Norte de África y a partir del próximo 7 de abril del 2017, el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) representación Tijuana, estará ofreciendo clases cada viernes. Previo al inicio de los cursos, este 31 de marzo se ofrecerá una clase muestra gratuita.



Como su nombre lo indica, Belly Dance, la fuerza de la ejecución se centra en el vientre y las caderas, aunque interviene el resto del cuerpo con movimientos suaves, esta disciplina trae consigo múltiples beneficios para la salud de sus practicantes. Ayuda a quemar calorías, a tonificar músculos, mejora la coordinación del cuerpo y hasta reduce el estrés, entre muchos beneficios más.



Lo mejor de la danza oriental es que no discrimina, ya que no requiere estándares físicos, puede ser practicada a cualquier edad, en cualquier condición y forma física, pues a diferencia de otros métodos de baile no requiere de movimientos abruptos que puedan lastimar. Los movimientos son suaves y naturales.



Será la experimentada maestra Yohanna Hassan, quien impartirá las clases. Merecedora de importantes reconocimientos, en diciembre de 2016 la coreografía “Isis Wings On The Sky” de autoría de la Mtra. Hassan, fue Galardonada con el 1er. Lugar mundialmente en los prestigiados premios Rumi World Awards en la Bahía de Oakland, CA.



Además, recibió premio como mejor “Artista de Entretenimiento” presentada por la Bailarina Miranda Mendi representando a México ante miembros de la Unesco, la Casa Blanca y celebridades de todas partes del mundo, laureada con el 1er. Lugar como la Mejor Maestra del Año en el Congreso Internacional de Danza Árabe “Divine Dance Nigth 2013”, entre muchos otros galardones.



Entre algunos de los beneficios de la Danza del Vientre son:



• Tonifica los músculos

• Desarrolla la seguridad emocional, la estima propia y la física

• Disminuye la celulitis

• Elimina estrés

• Corrige y mejora la postura

• Combate la depresión

• Promueve la creatividad

• Alivia dolores de menstruación

• Mejora las funciones digestivas

• Da mayor capacidad en un proceso de parto natural



La danza del vientre es una de las formas de danza más antiguas de las que se tiene noticia, si bien no se sabe a ciencia cierta cuando y donde surgió, se cree que procede de un baile religioso que se practicaba en el antiguo Egipto, extendiéndose hasta formar parte de la cultura de algunos países, principalmente del Oriente Medio y de África del Norte, se extendió siguiendo la ruta de la seda hasta llegar a América a mediados del siglo XIX.



Este viernes 31 de marzo en las instalaciones del ICBC Tijuana, a las 18:30 horas, pueden asistir a la clase muestra gratuita e inscribirse en el taller que inicia el viernes 7 de abril.



Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.



ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario #10151, Zona Río. Entre los dos Palacios de Gobierno.