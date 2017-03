Restringirán atención en Hospital General

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a la situación que impera en la Jurisdicción Sanitaria de Ensenada, el Secretario General de la Sección 64 del (Sntsa) de Ensenada señaló que no se atenderán a pacientes que tengan otro tipo de seguridad médica.



Samuel Mojica Fabián señaló que la falta de medicamentos e insumos ha provocado la cancelación de cirugías urgentes, al no contar con mantenimiento que habilite la estirilización de equipos e instrumentos.



“La población piensa que somos nosotros, pero en realidad no había material y equipo porque no estaba estéril, estábamos en una situación en que no podíamos resolver la necesidad de ese usario”, comentó.



Por ello, dijo, se está solicitando a la ciudadanía que tenga derechohabiencia en otros organismos de salud a acudir a las instituciones correspondientes.



El líder de la Sección 64 mencionó que atender como se ha estado haciendo debilitaría más los recursos que se tienen para la población abierta y usuarios del Seguro Popular.



“Si de por sí no tenemos los recursos para atender a la población abierta y al Seguro Popular, mucho menos vamos a permitir que otro usario venga a quitarle lo poquito que tiene la población abierta”, reiteró.



Mojica Fabián recordó que el Hospital General de Ensenada está destinado a atender una población de 200 mil habitantes, cuando la ciudad tiene un registro cercano a los 530 mil personas, además de otras 200 mil que radican al sur del municipio, quienes también requieren atenciones médicas.



No hay presupuesto para salud



Samuel Mojica Fabián agregó que durante la mesa de trabajo realizada el martes pasado, el Subsecretario de Finanzas les dio a conocer que, además de la Aportación Solidaria Estatal que solicitan, no hay proyectos destinados al sector salud.



“Ellos justifican que sí hay esa Aportación Solidaria Estatal, pero se va destinada al DIF, al CRIT y a la Cruz Roja”, finalizó.