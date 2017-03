No habrá suspensión de clases por corte del servicio de agua

TIJUANA, Baja California(GH)

*Almacenar agua y cerrar las llaves son algunas de las recomendaciones para los planteles de educación básica en el municipio.



Ante la suspensión del servicio de agua programada para la próxima semana en esta ciudad, Playas de Rosarito y parte de Ensenada, el Gobierno del Estado, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid a través del Sistema Educativo Estatal (SEE) informa a directivos, docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, alumnos y padres de familia que no habrá suspensión de clases los días 05 y 06 de abril en preescolares, primarias o secundarias.







En este sentido el Delegado del SEE, Adrián Flores Ledesma, recomendó a la comunidad y a los centros escolares tomar medidas precautorias para que la programación del corte de servicio del próximo miércoles no afecte el desarrollo de clases o las actividades cotidianas.







El almacenamiento del líquido y cerrar las llaves de jardines, lavabos y sanitarios a fin de evitar desbordamientos una vez que empiece a restablecerse el servicio potable, son algunas de las acciones preventivas que han de considerarse, comentó Flores Ledesma.







Adicionalmente, el funcionario aconsejó a los padres de familia de alumnos de educación básica del municipio, seguir las indicaciones de los directivos de cada plantel y estar atentos a los avisos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPT).







Para mayor información el SEE pone a disposición de la comunidad la línea educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, el portal institucional del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC, así como el buzón telefónico 633-5000, a través del cual se da aviso sobre suspensiones y reanudaciones de clase.