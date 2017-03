La OBC tocará en Tecate 'Celebrando a Bach'

TECATE, Baja California(GH)

El Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) a través del Centro Estatal de las Artes Tecate (Ceart Tecate) invitan al majestuoso concierto “Celebración a Bach” con la Orquesta de Baja California (OBC), una de las más prestigiadas y sólidas instituciones artísticas en el Noroeste de México.



El evento se llevará a cabo este viernes 31 de marzo en punto de las 19:00 horas en la Galería Internacional del Ceart Tecate. La admisión es libre.



El repertorio que deleitará a los tecatenses incluirá piezas como Concierto Brandenburgo No. 6, en Si bemol Mayor, BWV 105, con los solistas Ara Ghukasyan, Laura Ayón (violas); Jenia Kobylyanska, Oscar Miramontes, Omar Firestone (violoncellos); Andrés Martín (contrabajo) y el Mtro. Armando Pesqueira (cémbalo). Concierto para Oboe, Violín cuerdas y continuo, BWV 1060R, solistas Tamara Petrosyan (violín) y Dante Bazúa (oboe) y Partita para Flauta sola, BWV 1013, solista Leopoldo González (flauta).



Además de Concierto Brandenburgo No. 3, en Sol Mayor, BWV 1048, con los solistas Nonna Alakhverdova, Ada Villalonga, Apolo Ceja (violines); Ara Ghukasyan, Augusto Mirón, Laura Ayón (violas); Omar Firestone, Jenia Kobylyanska, Oscar Miramontes (violoncellos); Andrés Martín (contrabajo) y el Mtro. Armando Pesqueira (cémbalo) y finalmente, Cantata No. 8 “Liebster Gott, wann werdwn ich sterben”, para solistas, coro y orquesta de cámara; con los solistas Michelle Rivas (soprano), Eva Monroy (mezzosoprano), José Luis Villarruel (tenor) e Ignacio Clapés (baritono). También se contará con la presencia del Ensamble Vocal Ja´sit y el Ensamble Vocal Redes 2025, con la dirección coral de los maestros Iván Mares e Ibis Laurel, respectivamente.



Este programa es presentado en conmemoración del más grande compositor de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach (Eisenach, actual Alemania, 1685-Leipzig, 1750), recordando su nacimiento; con la Dirección Artística y Musical del Maestro Armando Pesqueira.



La Orquesta de Baja California, fundada en 1990, es reconocida como un ensamble de solistas que dominan desde música del barroco hasta géneros populares de nuestros tiempos, en diversas combinaciones y estilos que van de la música de cámara hasta composiciones sinfónicas.



En su repertorio, resulta relevante el trabajo de compositores hispanoamericanos, así como de música contemporánea de diversas regiones expresamente compuesta para este ensamble de virtuosos. En el 2001, la Orquesta de Baja California fue nominada al Grammy Latino en la categoría de mejor álbum clásico con el disco “Tango mata Danzón, mata Tango” y en el 2003 acompañó al tenor italiano Luciano Pavarotti durante el concierto transmitido a nivel internacional desde el desierto de la Laguna Salada.



La Coordinadora María del Pilar Silva Valadez, resaltó que será un concierto de sonidos, ritmos, estilo, originalidad y frescura, que llenará de magia la Galería Internacional del Ceart Tecate, de tal manera que invita a la comunidad del Pueblo Mágico de Tecate a que no se pierda este importante concierto.



Para más información sobre ésta y otras actividades del Ceart visite el portal oficial www.icbc.gob.mx o la página de Facebook Ceart Tecate.



