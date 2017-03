Ex funcionarios rosaritenses comparecen tras denuncia de fraude

ROSARITO, Baja California(GH)

El proceso continuará, expuso el Síndico Miguel Ángel Vila, luego de salir de la comparecencia a la que acudieron el ex alcalde Silvano Abarca; el ex Secretario General, Fernando Serrano y el ex Regidor, Maximiliano García, tras que se interpusiera una denuncia en su contra por los delitos de fraude y peculado.



Los ex funcionarios de la pasada administración Municipal de Rosarito, se presentaron en las instalaciones del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (Sejap), para esclarecer lo concerniente al contrato de apertura de crédito por 4 millones de pesos, que se utilizarían para la construcción de 150 casas para policías, quedando como garantía un predio mayor a 15 mil metros cuadrados que el Ayuntamiento cedió como parte del fideicomiso.



Por espacio de 2 horas, los funcionarios acompañados por sus abogados y del Síndico Miguel Ángel Vila, presentaron sus alegatos y de acuerdo con este último la vía es la conciliación, pero siempre y cuando el terreno no se pierda.



Mencionó que habrá otras audiencias en las que se solicitará que comparezcan los representantes de la constructora Oriental Sucoco, para que se indique la situación que guarda el crédito.



A su vez, Silvano Abarca, actual delegado de la Secretaría de Gobierno del Estado en la localidad, mencionó que las cosas son claras, toda vez que la compañía constructora era encargada de realizar el proyecto, el cual tiene como plazo hasta el mes de julio y por tanto, en caso de incumplimiento por parte de ésta, el terreno en cuestión no está en riesgo de perderse y corresponderá a las actuales autoridades municipales realizar los procedimientos pertinentes.