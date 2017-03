'Mi hija se lava las manos muchas veces'

TIJUANA, Baja California(GH)

Historia del padecimiento



“Sara” es una adolescente de 14 años de edad; vive con ambos padres y dos hermanos menores. Acude a la secundaria. Los padres solicitaron consulta de primera vez porque su hija tenía mucho tiempo comportándose raro; ellos no pensaban que necesitaba ayuda hasta que en la escuela les dijeron que necesitaba valorarla un sicólogo o siquiatra.



Refirieron los padres que “Sara” siempre fue muy ordenada y muy “preocupona“ desde que era una niña, no le gustaba ensuciarse; nunca lo vieron como algo que podía ser malo, ya que de hecho, al padre también le gusta que todo esté limpio y en orden. Durante un tiempo sí pensaban que era un poco exagerado, por ejemplo cuando salían no le gustaba sentarse en las sillas o en las bancas de los lugares públicos, siempre ponía una servilleta, luego no le gustaba abrir o cerrar las puertas, alguien tenía que hacerlo por ella, recientemente se dieron cuenta que era porque pensaba que las manijas de las puertas estaban contaminadas.



La mamá llegó a encontrar en la basura algunas de las playeras que usaba en la clase de deportes, y cuando le preguntó el motivo por el que las había tirado, le decía que “se habían contaminado de algo”.



Unas semanas previas a solicitar la consulta les llamaron de la escuela para decirles que “Sara” tenía varias semanas que no había entrado a la clase de deportes, algunas veces decía que le dolía la cabeza o el estómago, y cuando entraba no quería que nadie la tocara y se alteraba mucho si alguien lo hacía; también la descubrieron en el baño llorando, por lo que los maestros se preocuparon de que algo le pudiera estar pasando.



Posterior a realizar la historia clínica con los padres y valorar a “Sara”, además de enviar algunos cuestionarios a los maestros se diagnosticó con un trastorno obsesivo compulsivo y se le inició tratamiento con un medicamento y con sicoterapia cognitivo conductual.



El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) usualmente comienza en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta y puede ocurrir en 1 de cada 200 niños y adolescentes. Se caracteriza por obsesiones y/o compulsiones recurrentes que son lo suficientemente intensas para causar malestares severos. Las obsesiones son pensamientos recurrentes y persistentes, impulsos o imágenes no deseadas que causan marcada angustia o ansiedad. Frecuentemente, estas son irracionales e irreales. No son simplemente preocupaciones exageradas acerca de problemas de la vida real.



Las compulsiones son el comportamiento repetitivo o ritual (como lavarse las manos, acumular cosas, poner las cosas en un orden determinado, comprobar algo repetidamente) o actos mentales (como contar, repetir palabras en silencio, evitar acciones o cosas). En el TOC las obsesiones o compulsiones causan una ansiedad significativa o angustia, e interfieren con la rutina normal del niño, su funcionamiento escolar, sus actividades sociales o sus relaciones.



Los pensamientos obsesivos varían con la edad del niño y pueden cambiar a través del tiempo. Un niño pequeño con TOC puede temer que le hagan daño a él o a un miembro de su familia, por ejemplo, que un intruso entre por una ventana o puerta abierta. La compulsión llevará al niño a seguir comprobando que las puertas y ventanas de la casa están cerradas aun después de que sus padres se acuesten, tratando así de aliviar su ansiedad. Al niño le dará miedo de haber dejado una puerta o ventana abierta sin darse cuenta mientras comprobaba si estaba cerrada y luego compulsivamente tendrá que comprobar otra vez si está o no abierta.



Un niño de edad escolar o adolescente con TOC puede tenerle miedo a enfermarse con gérmenes, o a comida contaminada. Para poder sobrellevar estas ideas, el niño puede desarrollar “rituales” (comportamiento o actividad que se repite).



La mayoría de los niños con TOC se pueden tratar mediante una combinación de psicoterapia (especialmente con las técnicas cognoscitivas y de comportamiento) y con medicamentos, como los inhibidores selectivos a la recaptura de la serotonina. El apoyo y la educación de la familia son también centrales para el éxito del tratamiento.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana, se cuenta con médicos siquiatras y sicólogos especialistas en niños y adolescentes, certificados para diagnosticar y tratar el TOC.



Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.