Es permitido usar carriles del SITT

TIJUANA, Baja California(GH)

El carril destinado para el Sistema Integral del Transporte en Tijuana (SITT) puede ser usado por la ciudadanía ya que hasta el momento no opera en su totalidad la también conocida como Ruta Troncal.



Esto lo dio a conocer Arnulfo Guerrero León, regidor presidente de la Comisión de Transporte, quien aseguró que es ilógico que sea confinado cuando no están todos los camiones de la Ruta Troncal.



“La comunidad puede utilizarlo en tanto que el sistema no genere las condiciones; ya quedará el carril confinado”, declaró.



En la misma situación se encuentra el puente que fue creado a la altura de la Garita del Chaparral, que es utilizado por la comunidad.



En cuanto lleguen las nuevas unidades, afirmó el edil, para que se pueda cumplir con los tiempos estimados de un punto a otro se hará la modificación para su exclusividad y convocarán a la ciudadanía a no utilizarlo.



“Los automovilistas han sido muy respetuosos del carril aunque no tengan unidades circulando; o sea sí lo usan pero no está saturado, puedes ver los dos carriles saturado y el del SITT, vacío”, dijo.



Hasta el momento no está definido cuál será el monto de la multa para aquellos automovilistas que lo usen.



Actualmente la Ruta Troncal funciona con 120 unidades en las rutas alimentadoras y 12 de los camiones rojos en la ruta principal, mismos que tienen una capacidad de 80 pasajeros cada uno.