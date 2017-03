Niega Municipio transparentar renta de camiones

TIJUANA, Baja California(GH)

El Ayuntamiento de Tijuana negó informar sobre la empresa a la que arriendan los camiones recolectores de basura y los montos que le son pagados mensualmente.



A una solicitud de información sobre el tema a través la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, la autoridad municipal aceptó que sí existe un contrato sobre el tema, pero lo calificó de confidencial.



“Hago de su conocimiento que no es posible proporcionar la misma, en virtud que los contratos celebrados para el arrendamiento de camiones recolectores contienen una cláusula de confidencialidad”, apunta la respuesta.



La solicitud de información se realizó luego que el alcalde Juan Manuel Gastélum informara que se rentarían camiones de basura debido a que las unidades del Ayuntamiento tenían desperfectos.



“La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello”, añade la respuesta del Ayuntamiento.



transparencia necesaria



A favor de la concesión del servicio de recolección de basura de la ciudad se manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



“Estamos a favor de que hay servicios por parte de la autoridad de calidad y al menor costo posible, si esto implica el que la autoridad tenga que dar el servicio en outsourcing hay casos en que está totalmente justificado”, señaló.



Sobre todo, enfatizó, en los temas en donde la autoridad no tiene capacidad para atender.



“Hay que analizar cada uno de los casos y las condiciones bajo las cuales, en total transparencia, se dan estas concesiones”, subrayó.



Escobedo Carignan afirmó que en ocasiones la normativa de Gobierno encarece la prestación de servicios, lo que se refleja en una baja la calidad.



Actualmente los problemas de recolección de basura continúan en aproximadamente 50 colonias de la ciudad.

“Claro que nos afecta porque es una ciudad sucia”, manifestó el líder de los comerciantes.