Analizan Organismos Derechos Humanos en contexto de migración

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) participó en la “Primera Cumbre de los Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Frontera Norte sobre las Personas en Contexto de Migración” que se desarrolló en la Ciudad de México.





Las y los Ombudsman, dialogaron respecto a los posibles retos que se afrontarán en el contexto del cambio de políticas migratorias en los Estados Unidos de América, bajo el cual se podría propiciar la violación a los derechos humanos de personas que viven en ese país bajo una condición migratoria irregular así como de las personas que transitan a dicho país en contexto de migración.





La Presidenta de la CEDHBC, Melba Adriana Olvera, expuso acerca de los retos que está enfrentando Baja California desde mayo del 2016 que se presentó una situación extraordinaria en materia de migración y sobre la preocupación ante la política migratoria del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump y lo que eso representa para el Estado, como las amenazas de deportaciones masivas.





Olvera Rodríguez señaló que a partir de mayo de 2016 han llegado a Baja California alrededor de 20 mil personas en contexto de migración provenientes de Haití, el Salvador, Honduras y distintos países del Continente Africano. De dicha cantidad, 15, 600 personas ya cruzaron a Estados Unidos y 4 mil 157 se encuentran actualmente en el Estado; 2 mil 750 en Tijuana y mil 407 en Mexicali.





Además, la Ombudsperson reconoció a los 36 albergues del Estado, 28 de ellos ubicados en Tijuana, así como a la ciudadanía que de manera altruista han brindado el apoyo y la atención para esa población en contexto de migración, sin embargo tanto los albergues como centros religiosos se encuentran saturados y el apoyo gubernamental que han recibido no ha sido suficiente.



De acuerdo a los datos de la Unidad de Estadística Migratoria de la Secretaría de Gobernación, la repatriaciones de Estados Unidos a Baja California del año 2013 al 2016 han sido un total de 270 mil 638, desglosándose por año de la siguiente manera: 2013 95 mil 608; 2014 60 mil; 2015 55 mil 974 y 2016 59 mil 056, señaló Olvera Rodríguez.



Melba Adriana Olvera mencionó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha estado y está presente en las estaciones migratorias, así como en los distintos albergues donde se ha encontrado la población en contexto de migración, con el propósito de conocer y atender desde su respectivas competencias la situación, brindando orientación, gestión, así como la recepción de Quejas por presuntas vulneraciones a derechos humanos.





La Presidenta de la Comisión Estatal, recordó que entre los derechos que deben reconocerse a las personas en contexto de migración y que deben ser garantizados por los gobiernos se encuentran los relativos a la identidad, a la no discriminación, a la vida, al debido proceso migratorio, al asilo, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a la igualdad, al trato digno y a la determinación del interés superior de la niñez.





“Las personas en contexto de migración no son menos en dignidad ni en derechos, todas y todos tenemos los mismos derechos y estos han de ser garantizados sin distinción alguna”, concluyó.





Durante la Cumbre de Organismos Públicos de Derechos Humanos estuvieron presentes el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; las y los Ombudsperson de la CEDH Chihuahua, José Luis Armendáriz González; CEDH Coahuila, Xavier Díez de Urdanivia Fernández; CEDH Nuevo León, Sofía Velasco Becerra; CEDH Sonora, Raúl Arturo Ramírez Ramírez; así como el Secretario Técnico de la CNDH, Joaquín Narro y el Quinto Visitador General de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, entre otros.