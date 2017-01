Baja ocupación en hoteles

ENSENADA, Baja California(GH)

El sector hotelero cierra el mes de enero con un 30% de ocupación, debido a que es temporada baja, sin embargo, se tienen buenas expectativas para este año, señaló Jean Loup Bitterlin Geffroy, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles.



“Estamos concientes que el incremento que tuvimos el año pasado se ha tranquilizado y es a consecuencia del irresponsable cierre de los cruces fronterizos que realmente perjudican más, la población debe buscar otros medios de expresar su molestia para que no perjudiquen a los que vivimos del libre cruce”, expresó.



El empresario hotelero consideró que el crecimiento del turismo este año dependerá en gran medida de las decisiones que vaya a tomar el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



“Está tomando decisiones como si Estados Unidos fuera su empresa y no toma en cuenta las consecuencias, en general, si no hay contratiempos y decisiones erráticas, la temporada debe ser buena porque ahorita el dólar está caro para el turista nacional y la va a pensar dos veces para gastar en Estados Unidos”, opinó.



Bitterlin Geffroy consideró que con el muro que pretende construir Trump, también se intenta reforzar la imagen de un México inseguro y peligroso para los turistas.



“Lo que nos puede perjudicar bastante son las noticias relacionadas a muertes violentas y cárteles de droga, porque la seguridad es uno de los aspectos importante para cualquier turista, es importante que no se pierda la percepción sana que hemos ganado en los últimos tres años”, indicó.