Marea roja deja 'ola' de pérdidas en el puerto

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la veda sanitaria temporal que implementó la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios por marea roja en el Mar de Cortés, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Baja California (Canainpesca), Juan Manuel Morán Sánchez, informó que diez empresas de Ensenada han tenido fuertes pérdidas económicas.



“En Ensenada hay muy pocas empresas que tienen permiso para trabajar los moluscos bivalvos, sin embargo, todo lo que se pesca en el Mar de Cortés llega y se exporta desde aquí, hay diez empresas que se dedican a eso, en estas dos semanas se han dejado de pescar aproximadamente 200 toneladas, estamos hablando de alrededor de 200 mil dólares”, indicó.



Morán Sánchez comentó que la marea roja no ha afectado únicamente a Baja California, sino también a Sinaloa y se está evaluando Baja California Sur.



“Los moluscos bivalvos tardan mucho en procesar, en ocasiones puede que no sea visible, sin embargo el molusco mantiene las saxitoxinas, que es lo que produce la marea roja, lamentablemente llegó en un mal momento porque la mayoría de los productos van para China, sobre todo la almeja generosa, sobre todo por el año nuevo chino se consume bastante”, lamentó.



El líder pesquero puntualizó que se han dejado de pescar productos de un alto valor en el mercado asiático, como almeja generosa, callo de hacha, ostión, almeja reina.



“Esto apenas tiene un par de semanas, los muestreos de diferentes moluscos van a ser continuos para que se pueda levantar la veda lo más pronto posible, sin embargo, en el 2014 hubo una veda que duró hasta seis meses en la parte de San Felipe, esperemos que en esta ocasión no dure tanto”, declaró.



Por otra parte, el presidente de Canainpesca mencionó que en abril se vence el polígono que impuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanrnat) para proteger a la vaquita marina, lo que permitirá que haya otras alternativas de pesca.