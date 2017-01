Recuperan servicios de Estado: Analizan recorrer descuentos

MEXICALI, Baja California(GH)

Se recuperó la prestación de servicios públicos y el libre tránsito de los ciudadanos en los edificios del Gobierno del Estado y Recaudación de Rentas, y se analizará recorrer los descuentos en trámites correspondientes al mes de enero.



Respetando la libertad de manifestarse y las causas de los manifestantes, dijo el secretario general, Francisco Rueda Gómez que dio el entendimiento, reiterando su disposición a dialogar los puntos que ellos han plasmado en el pliego petitorio.



Desalojo



El secretario señaló que el desalojo se efectuó siguiendo los protocolos y con respeto a los derechos humanos, por lo que no fue necesaria la participación directa de los agentes policíacos.



La presencia de los agentes se debió a que el ambiente se tornó distinto desde el enfrentamiento entre la escolta del Gobernador y los manifestantes el sábado pasado, por lo que se había roto el código de no violencia, justificó.



Aseguró que hubo entendimiento entre Gobierno y manifestantes, negando que llegar en la madrugada y con aproximadamente 300 policías, haya sido un acto intimidatorio.



El acuerdo al que se llegó durante la madrugada es que se abrirían los espacios y se daría una cita para revisar punto por punto el pliego petitorio, comentó el funcionario estatal.



“Los conatos de violencia pusieron en riesgo la integridad física de las personas, hay dos elementos de seguridad que sufrieron lesiones el sábado, por lo que se tuvo que hacer el llamado a reestablecer el Estado de Derecho”, agregó.



Hay temas muy viables como el ‘gasolinazo’, la UABC, el 4 de abril, las tarifas eléctricas, ajustar los gastos de Gobierno, mencionó que se pudieran atender de forma muy sencilla si es que existe la voluntad de quienes se manifiestan.



Ante el tópico Constellation Brands, dijo que es un punto que el Gobernador ya está atendiendo, él se reunió con los integrantes de todos los módulos del Valle de Mexicali, y están compartiendo la información del proyecto que ha promovido el Estado.



Para la renuncia del Gobernador aclaró que el cargo es irrenunciable, sería el Congreso del Estado el competente para sancionar esa demanda por parte de los manifestantes.



Denuncias



La Oficialía Mayor realizó dos denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que tiene la obligación de salvaguardar el equipo y los edificios.



Después del enfrentamiento del día sábado, se interpuso otra denuncia en contra de quienes estén involucrados en las agresiones, platicó que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal se privilegia el diálogo, por lo que prefieren lograr el entendimiento.



Dijo que las denuncias van dirigidas contra las personas que aparecen en los videos como agresores, los cuales son muy evidentes, agregando que quienes presentaron las denuncias lo han hecho documentados.



A través de revisiones médicas a los agentes de seguridad del Gobernador, señaló que uno sí tenía lesiones que durarán más de quince días.



Precisó que durante este mes, se dejó de realizar las prestaciones de servicios, apoyos a personas en condición vulnerable, se interrumpió la actividad registral en aspectos civiles, empresariales y mercantiles.



Analizan recorrer descuentos



El mes de enero representaba una serie de descuentos en el pago de impuestos, por lo que el secretario general, comentó que no habrá problema para pedir que se recorran los periodos para el beneficio de los ciudadanos.



“En los descuentos no deberían de haber problema, porque no pueden ser atribuibles al ciudadano, hay que buscar la manera con la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), pues no se debió a los ciudadanos”, comentó Rueda.



El director de Ingresos, Nolberto González Grajeda, precisó que se analizará la posibilidad de recorrer los descuentos entre los titulares de la SPF.



Reemplacamiento



En cuanto a quienes hicieron el pago por el reemplacamiento, les recordó que pueden pedir su reembolso, o pedir que se deje abonado para el siguiente reemplacamiento.



A partir del día 14 de enero había descuentos en multas y derechos extemporáneos y licencias de conducir, pero en Mexicali no se había podido gozar del beneficio por el bloqueo.



El descuento de 12% en enero para el trámite de la tarjeta de circulación aún aplica hasta el 31 de enero, por lo que invitó a los ciudadanos a que acudan en el horario habitual desde las 8:00 horas para regularizar las tarjetas de circulación.