Profesor atacado por ex alumna del ITT se reincorpora a clases

TIJUANA, Baja California(GH)

El profesor del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) que fue atacado por una ex alumna, Ramón Tirado Castañeda, se reincorporó a dar clases.



A tres días de que fuera lesionado con un cuchillo por una ex alumna al final de impartir la clase de la materia “Gestión de Capital Humano”, el profesor informó que no sufrió heridas de gravedad y, pese a que está obligado a acudir todos los días a la enfermería, ayer reanudó sus actividades normalmente.



“Estoy bien, hoy tuve curación; las heridas no fueron tan profundas, algunas de 5 centímetros pero no fueron tan profundas”.



Añadió que las heridas del rostro son las más visibles, sin embargo, la joven lo lesionó en diferentes partes del cuerpo durante el altercado.



Tiene antecedentes



“Archi”, como lo apodan sus amigos, afirmó que no conocía a la joven que lo atacó, ni personalmente ni como profesor; en ningún semestre le impartió clases.



“Nunca le di clase ni la conozco, ella estaba en otra carrera; yo a los muchachos que les estoy dando clase es a los de administración y ella ya estaba dada de baja desde hace un año, por mal rendimiento académico”.



De hecho, añadió, mientras era atacado, notó que la joven lucía confundida y desorientada, por lo que trató de hacerla recapacitar, sin éxito.



“Cuando terminó de atacarme con el cuchillo como ocho veces y me dijo que yo no era al que estaba buscando; lo que escuché es que padece esquizofrenia”.



Después de que la joven fuera sometida por alumnos del ITT, el profesor acudió a declarar al Ministerio Público.



En las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Tirado Castañeda se encontró con el padre de la joven, quien le informó que ya tenía antecedentes de ataques sicóticos y que no sabía que había sido dada de baja del ITT.



“Cuando salí de la PGJE, ahí estaba su papá y me pidió disculpas, me dijo que desconocía todo eso, que ella estaba embarazada y que su novio no le respondió, vivía con su mamá, le decía que estaba en la escuela”.



Asimismo, fue contactado por una antigua pareja sentimental de su atacante, quien le afirmó que no era la primera ocasión en que atacaba a alguien con un cuchillo.



“Cuando me iban a curar para que dieran un dictamen, me habló su ex pareja, que es un alumno de la escuela, y me dijo que ese truco del cuchillo ya lo ha utilizado con otras personas y que estaba mal, que por eso la dejó”.



Ramón Tirado Castañeda

Profesor del ITT