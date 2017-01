Inviable arancel del 20% a México

TIJUANA, Baja California(GH)

La intención del Gobierno de Estados Unidos de cobrarle a México la construcción del muro fronterizo a través de un impuesto de 20% a todas sus exportaciones no es viable y violaría las reglas internacionales de comercio, coincidieron empresarios y académicos.



“Se sabe que tendría costos muy altos tomar medida de esa naturaleza y no sería muy práctica, porque sería injusta y afectaría a empresas estadounidenses que están en México”, afirmó el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Eliseo Díaz González.



Incluso el Gobierno estadounidense reconoció que no tiene mayor viabilidad, añadió, y ya hablaron de la posibilidad de pagar la construcción del muro con lo que decomisan por narcotráfico.



“Cualquier disposición, ya sea un arancel, va a ser muy difícil que lo establezcan pero lo pueden hacer para penalizar el comercio, y afectaría gravemente al comercio de toda la región fronteriza”, sostuvo.



El director de la firma especializada en Comercio Exterior TLC Asociados, Octavio de la Torre, coincidió en que esta medida quebrantaría las reglas internacionales de comercio.



“Ya declararon que es algo que van a revisar, por qué, porque un impuesto a la importación a Estados Unidos lo paga el que importa a Estados Unidos, no los exportadores mexicanos, es una medida que estaría encareciendo los productos mexicanos en Estados Unidos”, añadió.



México y Estados Unidos están inscritos a la Organización Mundial del Comercio, dijo, la cual supervisa que se respeten las reglas comerciales, y en caso que impusiera estas medidas, México podría ir a un panel para solucionar esta controversia.



El lugar de BC

El presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, informó que en 2014 Baja California exportó 35 mil millones de dólares, 88.6% hacia Estados Unidos.



México es el segundo mercado más importante de las exportaciones estadounidenses, las cuales sumaron 236 mil 377 millones de dólares en 2015, apuntó, mientras que Estados Unidos es nuestro principal mercado de nuestras exportaciones, las cuales sumaron 294 mil 741 millones de dólares, lo que representa una balanza comercial positiva de casi 60 mil millones de dólares para nuestro país.



Especificó que el posible impuesto de 20% a las exportaciones afectarían significativamente los sectores estratégicos del Estado como lo son los electrónicos, maquinaria metales, piedra, vidrio, textiles y muebles.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez, declaró que la medida impactaría negativamente en los precios de los productos que llegan a Estados Unidos desde México.



“Claro que a nosotros nos genera mucha incertidumbre, nos genera muchos movimientos económicos no favorables”, expresó.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez reafirmó que “es darse un balazo en el pie” porque está poniendo impuestos a sus mismos productos y van a llegar más caros al consumidor norteamericano.



“Nos deja un poco confundidos con el conocimiento que tiene el Presidente de Estados Unidos sobre lo que representa, sabemos que gran parte de lo que se exporta de México a Estados Unidos las partes viene de Estados Unidos en su mayoría”, puntualizó.