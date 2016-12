FronteraSana Detecte síntomas de la mastopatía fibroquística

TIJUANA, Baja California(GH)

La mastopatía fibroquística no controlada puede dar paso al cáncer de mama, la cual se desarrolla con mayor frecuencia durante la etapa fértil de la mujer, afirmó la doctora Luz Elena Aburto, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Tijuana.



El síntoma al que deben prestar atención, indicó, es la presencia regular de dolor punzante en el área de las mamas, que suele ser característico de este padecimiento.



“A veces aparece un dolor de nivel bajo que corresponde a cambios hormonales, o a los efectos en los cambios de alimentación que se corrigen con buenos hábitos. Si estos persisten puede indicar la presencia de mastopatía”, detalló.



La mastopatía consiste en la alteración de los tejidos mamarios, lo que provoca la aparición de quistes que se disuelven con un tratamiento médico sencillo en un tiempo no mayor a dos meses.

De no tratarse a tiempo, y si la paciente cuenta con antecedentes familiares de cáncer, se eleva el factor de riesgo para que el quiste se convierta en un tumor cancerígeno.



Para prevenir la mastopatía, informó, la paciente debe apegarse a una dieta saludable baja en carbohidratos, limitarse en el consumo de bebidas que contengan cafeína y evitar alimentos enlatados.