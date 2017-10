Ruptura con gobierno no es benéfica: CCE

TIJUANA, Baja California(GH)

Romper el diálogo con las autoridades debe de ser la última opción porque si se da nadie sale beneficiado, expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Kurt Honold Morales.



Señaló que en el organismo se cree ante todo en mantener abiertos los canales de comunicación e intercambio por complicados que sean los escenarios y que el diálogo debe permanecer ante todo.



“Desde un principio en el CCE hemos ofrecido nuestro respaldo y nuestro apoyo al gobernador, y reconocemos que es a él a quien le toca asumir el liderazgo en materia de seguridad. Nuestra mano está siempre tendida, pero por favor no hay que confundir ya que respaldar no significa validar en automático cada una de sus decisiones ni significa estar de acuerdo en todo sin cuestionar. Ofrecemos nuestro apoyo pero es nuestro deber ciudadano cuestionar y expresar claramente cuando no estamos de acuerdo”, manifestó.



Honold Morales, añadió que en el CCE se mantiene una comunicación constante con el Gobierno del Estado, pero se tiene que ser realistas y hablar muy claro puesto que el problema de la seguridad está lejos de resolverse y los esfuerzos no han sido suficientes.



“No vemos hasta ahora avances significativos. Creemos que el diálogo se debe mantener ante todo y entendemos que no podemos cargar toda la responsabilidad de un problema tan complejo en una sola persona, pero el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla tiene razón al señalar que no ha habido resultados y que por momentos pareciera que falta voluntad política”, mencionó.



Consideró que no se pueden tomar decisiones a la ligera ni dar bandazos. Independientemente de quién esté al frente de la Secretaría de Seguridad, la prioridad es que se defina una estrategia clara, que haya una verdadera coordinación y que haya intercambio de información real con los empresarios y los liderazgos ciudadanos.



En seguridad, agregó, todos tenemos que asumir una responsabilidad y cumplir con nuestra parte, pero sin olvidar que el liderazgo lo debe ejercer el gobernador del Estado.