Dejar a un lado las excusas y ponerse a trabajar: Coparmex Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Coparmex Tijuana hizo un llamado a las autoridades estatales a no cubrirse señalando que la situación de inseguridad que se vive en la región se debe a factores que trascienden el ámbito local o nacional y lo invitó a trabajar en solucionar los problemas que afectan nuestra comunidad.



Lo anterior, tras la respuesta del Gobierno del Estado al Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California.



El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, señaló que no hay duda de que el problema de inseguridad no es exclusivo de Baja California; sin embargo, es responsabilidad del Gobierno el ver y atender los problemas que ocurren en la zona que les corresponde trabajar.



“Nuestras autoridades no pueden cubrirse con el argumento de que si la situación del mundo está mal, nosotros también vamos a estar mal. Ellos tienen que ver y atender todas las problemáticas del Estado, ya que ese es su deber como gobernantes y para ello fueron electos por la ciudadanía”, comentó.



Detalló que si bien el dar pronta solución a esta problemática no es fácil, es facultad del gobierno velar por la seguridad de los ciudadanos y buscar las mejores condiciones que propicien el desarrollo para la región.



Fimbres Hernández declaró que si el Gobierno considera que no cuenta actualmente con las herramientas o no tiene las estrategias necesarias para atender la situación de inseguridad, que lo dejen en claro para que así la comunidad, enterada de este criterio, pueda proponer estrategias que sirvan para encontrar una pronta solución.



“Es necesario analizar la efectividad de las estrategias que se han estado implementando durante los últimos meses, ya que sólo vemos cómo las cifras de homicidios y hechos violentos van en incremento. Lo sigo mencionando, nos da miedo pensar que la situación podría estar mucho peor si no fuera por las acciones que ya se están realizando”, concluyó el presidente de Coparmex Tijuana.