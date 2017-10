Festival de Octubre concluye en ICBC Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

El Instituto Cultural de Baja California, representación Playas de Rosarito y el Centro Estatal de las Artes (Ceart) concluyeron las actividades del XVI Festival de Octubre este sábado 28 tras más de una decena de presentaciones artísticas.



La última actividad del Festival en Rosarito estuvo a cargo de Proyecto AlzZ en punto de las 18:00 horas, con un monólogo clown titulado “Entre brumas me encontré un chocolate”, cuya historia aborda de manera conmovedora el tema del Alzheimer. Una puesta en escena que se presentó por primera vez ante un público rosaritense.



A lo largo del mes de octubre las instalaciones del Ceart fueron sede de presentaciones literarias, conferencias, obras de teatro, música y presentaciones de danza contemporánea. Destacándose por su admisión libre de costo, además de las colectas de donativos para los damnificados del sismo del 19 de septiembre .



“Estamos muy satisfechos por el acercamiento que hemos tenido con el público en el décimo sexto Festival de Octubre. Nuevo público se acercó no sólo por las presentaciones sino también por conocer las instalaciones de Ceart; familias, jóvenes, adultos, cientos fueron beneficiados con este festival que no tuvo ningún costo para ellos, tal y como lo marcó el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid”, expresó el Representante del ICBC, Marco Antonio Nuño.



Para más información, visite la página oficial www.icbc.gob.mx comuníquese a los teléfonos (661) 116 52 43 y (661) 100 63 38 o a través de la página de Facebook ICBC Rosarito y Ceart Playas de Rosarito.