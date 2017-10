Residentes se quejan por daños a vialidades debido a nuevo fraccionamiento

TIJUANA, Baja California(GH)

Residentes del fraccionamiento del Valle al igual que vecinos de las Huertas y Sánchez Taboada, aseguran estar inconformes por daños a las vialidades causados por la empresa que construye un fraccionamiento llamado Acueducto.



Diversas zanjas en el asfalto que causan daños a los automóviles, además de tráfico por las obras que realizan al meter maquinaria y materiales al lugar son los reclamos principales de los residentes.



Ricardo Martínez, quien es residente del fraccionamiento del Valle aseguró que la obra tiene un par de meses de iniciada y dice no estar en contra del desarrollo habitacional, pero si de los descuidos por parte de los trabajadores que perjudican la circulación automovilística.



“Tengo más de 15 años viviendo aquí y es una zona donde el trafico realmente es fluido, en ocasiones realizan en áreas cercanas obras de bacheo y de cualquier modo no se generan problemas como los que hoy tenemos.



Digamos que el ruido y el movimiento por la maquinaria es tolerable, lo que no es justo son los daños al bulevar y que se pongan a trabajar y obstruir el paso en horas donde la mayoría tenemos que trasladarnos al trabajo, escuela, etc.”.



Martínez dijo tener fe en que las autoridades regulen el modo de trabajo de la constructora y se haga responsable por los daños causados en las vialidades.