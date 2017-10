Considera innecesario gasto en muro

TIJUANA, Baja California(GH)

El arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, aún mantiene la esperanza de que no se concrete la construcción del muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos.



Dijo que el proyecto representa un fuerte gasto económico, mismo que se puede utilizar en las necesidades del mundo, particularmente en la atención de los pobres.



“Acentúa la distancia entre los pueblos, cuando ahora estamos más sensibilizados para vivir la ayuda y la fraternidad. Necesitamos puentes que posibiliten una relación que nos ayuden a encontrar los caminos del progreso integral”, expresó Moreno Barrón.



Asimismo, advirtió que el muro no detendrá la migración, pues es algo innato y natural en el ser humano, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga pensado o no aplicar nuevas políticas migratorias.



Esto debido a que en la semana anterior las autoridades del vecino país presentaron los prototipos del muro fronterizo, con los cuales se pretende cuidar la seguridad.