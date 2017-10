Autos con engomados o sin importar pueden ser embargados: SAT

TIJUANA, Baja California(GH)

Los autos sin importar que circulan con placas o engomados de asociaciones pueden ser embargados, afirmó la administradora Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Sylvia Saucedo Garza.



“La promesa que hacen estas asociaciones es que los vehículos serán regularizados, lo cierto es que hoy en día no existe ninguna disposición que permita la regularización masiva de vehículos”, subrayó.



La funcionaria federal sostuvo que estas asociaciones engañan a la ciudadanía, y han detectado que al menos diez operan en cada una de las ciudades fronterizas del País.



“El tema es que no tendríamos una competencia para prohibir este tipo de negocios, nosotros únicamente verificamos los vehículos, pero en un interés de informar a la ciudadanía que no se encuentre ilusionada en una promesa que no va a suceder, es que estamos nosotros difundiendo esta información”, detalló.



Cuando el SAT embarga el vehículo, dijo, para recuperarlo se tendría que importar y además pagar las multas correspondientes.



“Continuamente nos están diciendo los contribuyentes que están en el entendido de que al pertenecer a estas asociaciones no procede el embargo, es así que nosotros estamos informado que el hecho de portar una placa de estas asociaciones no los exenta del cumplimiento de la ley”, enfatizó.



Saucedo Garza especificó que aunque el SAT tiene operativos permanentes, lo que pretenden no es embargar todos los vehículos, sino que los contribuyentes adquieran la consciencia de riesgo de las irregularidades que están cometiendo.