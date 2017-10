Omiten revisión en instalaciones eléctricas y de gas en El Refugio

TIJUANA, Baja California(GH)

El asilo El Refugio no se incluyó en la lista que la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento entregó al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (Cimet) para que emitiera una opinión técnica de instalaciones eléctricas y de gas de 23 asilos de la ciudad.



"Fueron 15 asociaciones civiles de asilos y 8 particulares, de las cuales, el asilo El Refugio no la tenemos nosotros como a revisión", declaró el presidente del Cimet, José Luis Almanza Bracamontes.



A inicios de octubre, la Comisión solicitó al Cimet que revisara las condiciones de 23 asilos.



"A mí me hicieron llegar la lista de las que se tenían que revisar, el criterio no sé cuál fue, de hecho todas ocupan", agregó.



Además de verificar las instalaciones, dijo, es importante identificar los circuitos y centros de carga de energía eléctrica.



"En general, un croquis de localización de áreas donde venga especificado en dónde están los tableros de centros de carga para que en caso de un siniestro poder identificar rápidamente y que puedan apagarlo", subrayó.



Las observaciones que hagan de cada asilos, dijo, las harán llegar por escrito a la Comisión de Protección Civil.



Sigue grave

El adulto mayor del asilo El Refugio que fue internado en el Hospital General continúa grave.



Representantes del hospital dieron a conocer que seguirá hospitalizado.



El hombre presenta quemaduras en la vía aérea (parte superior del sistema respiratorio) e intoxicación por monóxido de carbono.



El incendio registrado la madrugada del viernes en el asilo El Refugio dejó un saldo de seis personas fallecidas y dos más tuvieron que ser hospitalizadas.