Fracasa BC en lucha contra adicciones

MEXICALI, Baja California(GH)

El Estado mexicano ha fallado en la prevención de las adicciones a drogas legales e ilegales, ya que en los últimos 30 años ha aumentado el número de consumidores y, en contraste, ha disminuido la edad de inicio al consumo.



A pesar de que reconocen esfuerzos por prevenir las adicciones a drogas legales e ilegales, expertos en las ramas de salud, sociología y prevención de consumo de sustancias, destacan que el Gobierno en sus tres niveles ha quedado rebasado.



Estudios realizados en México por instituciones públicas y universidades, señalan que en la década de los 90, las edades de inicio al consumo fluctuaban entre los 19 y los 25 años. Hoy, se refieren casos de menores que consumen inhalables desde los 8 años de edad.



De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, en Baja California se incrementó el uso de la metanfetamina en un 10% a partir de 2012, colocándose 34 puntos porcentuales arriba de la media nacional.



Estas mismas cifras señalan que en el Estado vecino de Sonora se duplicó el consumo de drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 años de 2.9% en 2011 a 6.2% en 2016.



Baja California es el tercer Estado con los porcentajes más altos de consumo de cualquier droga ilegal alguna vez, con un 13.5% de la población de entre los 12 y 65 años de edad, solo por debajo de Jalisco y Quintana Roo.



“México ha fallado contra la prevención, el Gobierno, la sociedad ha fallado, todos hemos fallado contra la prevención, se le da auge al tema cuando explotó la bomba”, enfatizó Omar Balderrama Figueroa, director de la asociación civil Amor y Convicción, en Sonora.



Región Noroeste

De acuerdo a las conclusiones de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, Baja California es de los tres estados del país con las más altas prevalencias en el consumo de drogas.



“Las acciones preventivas deben realizarse con mayor atención y celeridad”, apunta el documento divulgado este año a nivel nacional. Baja California se encuentra en los estados prioritarios en la atención a adicciones.



El titular de la Secretaría de Salud en Baja California, señaló que esta situación debe verse y tratarse como un tema de salud pública, sobre todo desde su prevención y tratamiento.



“El repunte de las adicciones en general, es el desorden que existe dentro de la sociedad; en los jóvenes, las drogas representan un refugio de los problemas que viven en casa”, señaló Tomás López Hernández, director del Centro de Rehabilitación “Granja Jóvenes”, de Ensenada.



“Antes era más fácil identificar a los consumidores de drogas y acercarse a ayudarlos, ahora se camuflajean y puede ser un estudiante, un profesionista o un ama de casa, que busca un refugio a sus problemas de diario”, consideró.



Actualmente, las drogas de mayor consumo entre pacientes de primer ingreso a tratamiento en Baja California son la mariguana, con un 88.3%, seguido de la metanfetamina con un 58.3% y la cocaína, con un 43.8% de incidencia.



Rebasados

Sin instrumentos de medición continuos en datos y tiempo, programas sin seguimiento ni medición de impacto y recursos humanos y monetarios escasos, en México y en el Estado el Gobierno ha fallado en la prevención del consumo de drogas, según expertos.



Si bien no consideran un fracaso los distintos modelos que se han instituido en las últimas administraciones federales, estatales y municipales para desalentar el consumo de drogas, señalan que estos fueron rebasados.



Un análisis histórico sobre las drogas en México realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, refiere que, de acuerdo con datos del Sistema de Registro de Información sobre Drogas en el País, entre 1986 y 1988 la edad de inicio al consumo de drogas fluctuaba entre los 15 y los 19 años de edad.

Las encuestas recientes hechas por la Secretaria de Salud federal

y asociaciones civiles ubican las edades de inicio entre los 12 y los 17 años, pero están documentados por organismos locales casos de niños de 8 años de edad que consumen drogas inhaladas.



De acuerdo con datos extraídos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017, la droga de mayor consumo en Sonora es la mariguana, donde la prevalencia es del 2.8% en el último año entre la población de 12 a 24 años de edad.



Los resultados de los análisis federales lo muestran: En 2002, en México, un 5% de la población referente consumió alguna droga por lo menos una vez en su vida. Para 2008, era el 5.7% de la población entre 12 y 65 años de edad.



En la edición más reciente de la Encodat, este porcentaje aumentó al 10.3% de la población entre 12 y 65 años de edad, y aumentó el tipo y la disponibilidad de drogas en el mercado.



Aunque se cambió el instrumento de medición, tan solo en los jóvenes estudiantes de Secundaria y bachillerato, el 17.2% de la muestra había probado un tipo de droga por una vez en su vida durante los años 2013 y 2014.



Para los expertos el problema recae en varios sectores, entre otros: El Gobierno y sus distintos niveles y órdenes, la sociedad civil y sus organizaciones, así como la misma población consumidora.



“Ante la alta disponibilidad de las drogas, la autoridad debe cuidar la parte normativa y de seguridad, de los entornos escolares y de recreación familiar, para contar con espacios de convivencia y recreación más seguros”, alerta un documento del Instituto Nacional de Siquiatría.



Para Omar Balderrama Figueroa, director de la asociación civil Amor y Convicción, en Sonora, existe una ausencia de modelos de prevención por parte del Gobierno que no es actual, sino que viene desde al menos diez años atrás.



“Si revisamos diez programas de prevención que tienen las instituciones públicas no vamos a encontrar uno solo que tenga una medición de su impacto, no hay uno solo, no los puedes medir, no sabes dónde están, no tienen un portal, no conoces las metodologías ni las líneas de acción”, expuso.



En Sonora el .9% de la población de entre 12 y 65 años tiene un problema de dependencia a las drogas, porcentaje que es mayor a la media nacional que está en .6%.



“Un dato que me llama la atención y que habría que reflexionar un poco más sobre ello, es que a nivel nacional hay una posición menor al consumo de droga, es decir, como si no hubiera tanto crecimiento, lo cual no es muy claro con lo que está pasando con los problemas de las anfetaminas”, afirmó el doctor Jorge Villatoro Velázquez, investigador del Instituto Nacional de Siquiatría.



¿Cómo andamos?

72%

de bajacalifornianos aseguró haber probado alguna droga, incluido alcohol y tabaco

37%

en el estado aseguró haber probado alguna droga dura, 10.5% en Mexicali

35.7%

de encuestados refirió como principal droga de impacto la metanfetamina

58.3%

de pacientes de primer ingreso a un centro de rehabilitación es por metanfetamina



Fuente: Encodat 2016-2017, Observatorio Estatal de Adicciones y Secretaría de Salud