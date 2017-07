Decepciona el Gobierno a los taxis amarillos

TIJUANA, Baja California(GH)

Los líderes y chóferes de los taxis amarillos están decepcionados del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN).



Fue lo que demostró el gremio de taxistas en la Garita del Chaparral, en donde se están manifestando pacíficamente por no permitirles regresar a su antiguo sitio.



María de la Luz Morales, secretaria de Previsión Social, dijo que "nosotros le apostamos a lo que Juan Manuel Gastélum Buenrostro dijo, Tijuana va a ser la mejor ciudad de México. Pero es una decepción".



Asimismo, Morales aclaró que no son simpatizantes del PAN.



"Nosotros tenemos una suspensión provisional en donde nos otorga el uso del cualquier sitio que nosotros tenemos otorgados, cosa que ďesafortunadamente nuestras autoridades no lo han acatado. Inclusive ellos van sobre la tercera sanción, por eso nos estamos manifestando".



Finalmente dijo que los integrantes de los taxis amarillos no se interpondrán a la apertura del Pedwest de El Chaparral ni a los usuarios de Uber.