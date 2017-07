Acuden en sábado más de 10 mil bañistas a la playa

ROSARITO, Baja California(GH)

Aunque el clima no dio su mejor cara en Rosarito, las playas se abarrotaron ante la presencia de más de 10 mil visitantes que buscaron en este lugar un sitio de recreo y esparcimiento.



El director de Bomberos y Salvavidas de Rosarito, Héctor Castelán, mencionó que debido a que el calor no fue tan agobiante como se esperaba, los visitantes a las playas optaron por permanecer en la arena, lo que disminuyó los riesgos de algún incidente en el mar.



Castelán Medina mencionó que hasta la tarde de ayer solo se habían entregado a menores extraviados a sus padres por lo que los salvavidas se dedicaron en gran medida a hacer llamadas de advertencia, para evitar contratiempos en el agua con los bañistas.



Dijo que en otras áreas de la ciudad, se atendieron reportes de incendios a casa habitación y pastizales, así como un accidente automovilístico ocurrido en la Delegación Primo Tapia, en el que un auto se impactó con un tráiler de carga, pero afortunadamente los lesionados no sufrieron heridas de consideración.



Mencionó que para este domingo, se espera que el número de visitantes a la playa se mantenga o incluso aumente, por lo que pidió a quienes visiten la playa, atender las recomendaciones de los salvavidas , pero sobre todo buscar espacios de recreo que se encuentren vigilados por los rescatistas.



Agregó que en caso de optar por las playas rocosas, se debe extremar precauciones y no ingresar al mar por su propia seguridad.



Plutarco Sánchez, delegado de Turismo en Rosarito, informó que los hoteles registraron una ocupación del 100% para este fin de semana, donde se organizaron diversas actividades y eventos en la Zona Turística, como una atracción para los visitantes.



En la playa, la actividad no cejó durante el día ante el ir y venir de los miles de visitantes que debieron literalmente pelear por un espacio, con los renteros de sillas y sombrillas, que cada vez más se adueñan de la playa para ofrecer sus servicios, evitando que la gente se instale en el sitio que más le agrade.



La presencia policiaca fue discreta, aunque se informó que el número de elementos aumentaría al caer la noche.