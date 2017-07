Baja deserción de pacientes con tuberculosis

TIJUANA, Baja California(GH)

La deserción de pacientes con tuberculosis pulmonar se redujo considerablemente en 2017, pasando de 20% a 14% en el primer semestre de este año, informó el responsable de la Clínica de Tuberculosis Multifármaco-resistente del Hospital General de Tijuana, Rafael Laniado Laborín.



Lograr que un paciente con tuberculosis concluya su tratamiento es otro de los grandes retos del sector salud, indicó, y al no cumplir con el lapso de tiempo requerido el afectado puede generar resistencia a los medicamentos y verse en la necesidad de someterse a una prescripción más severa.



“Los medicamentos contra la tuberculosis son muy fuertes, el paciente puede presentar mejoría en unas semanas y creerse que ya está curado, pero no es así, solo se controla al virus, pero no se elimina por completo del organismo”, explicó.



Para la mayoría de los pacientes es difícil darle continuidad a su tratamiento, refirió, porque la mayoría son personas de escasos recursos que no pueden con tanta facilidad llegar todos los días al centro de salud u hospital para tomarse su medicamento.



Lo anterior para muchos implica notificar en sus lugares de trabajo sobre la enfermedad que padecen, arriesgándose a perder su empleo, explicó.



Es por esto, añadió, que el sector salud enfoca sus esfuerzos por aplicar estrategias que ayuden a disminuir las cifras de deserción, entre la que destaca la inclusión de voluntarios que acudan a los hogares a entregar el medicamento paciente por paciente.



Panorama en BC



El primer lugar en casos de tuberculosis a nivel nacional lo ocupa Baja California, escalón en el que se ha mantenido en los últimos cinco años, informó Jonathan Figueroa, responsable del programa de Micobacteriosis en el Estado.



Detalló, de acuerdo a las estadísticas de Isesalud, que la tendencia se mantiene entre mil 800 y 2 mil casos por año y 60% de esta cifra pertenece a los casos detectados en Tijuana.



“Tijuana supera la media estatal, en este municipio se registra una tasa de 62 casos nuevos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel Estado se tiene un registro de 58. Algo que no ha cambiado en los últimos años”, afirmó.



Esta enfermedad no hace distinción de sexo, edad o incluso clases social, añadió, aunque muestra mayor incidencia en la población masculina entre los 20 y 40 años de edad, y en Tijuana la mayoría de los casos se presenta en personas en condición migrante o de calle.



El Isesalud admite 2 mil 056 nuevos casos en 2016, mientras que la Secretaría de Salud Federal indicó en el último boletín epidemiológico de ese mismo año que en Baja California se detectaron mil 726 casos de tuberculosis pulmonar, 34 de meningitis tuberculosa y 384 pacientes con otros tipos de tuberculosis.



De acuerdo al mismo documento pero de la semana 26 de este 2017, Baja California ya suma 1 mil 144 casos nuevos de tuberculosis, entre el tipo pulmonar, meningitis y afectaciones a otros órganos.