Es de la Federación tema de indigentes en el Río, SSPM

TIJUANA, Baja California(GH)

El tema de la seguridad de la Canalización del Río Tijuana le corresponde a la federación, sin embargo la policía municipal realiza patrullajes en el lugar.



“El canal es de la Comisión Nacional del Agua, entonces es responsabilidad federal, obviamente nuestra prioridad es el tema policiaco, sin embargo lo vamos a atender, pero el tema de fondo no se va resolver nada mas con la policía”, declaró Marco Antonio Sotomayor Amezcua, titular de la SSPM.



No puede existir vigilancia permanente, ya que estarían descuidando otras áreas importantes, sobre todo con el alza de homicidios que se viene registrando en la ciudad.



Explicó que al momento de realizar un operativo detienen a los indigentes y pasando 36 horas tras las rejas, al ser adictos alguna droga, regresan al “bordo” en busca de una dosis.



Recientemente el sector empresarial, comercial y organismos civiles se manifestaron preocupados por la situación del canal debido a la próxima apertura del cruce peatonal PedWest de San Diego hacia Tijuana, ya que los turistas podrían ser victimas de algún delito.



Compartimos la preocupación, es un tema complejo, pero tenemos que dejar en claro que el problema nunca desapareció de la ciudad, explicó.



“Fue una acción positiva lo que se hizo en su momento, pero los indigentes se trasladaron a la Zona Centro y Playas de Tijuana”, dijo el funcionario municipal.



Actualmente analizan una estrategia distinta para ayudar a dichas personas en situación de calle, sin embargo reconoció que no es una problemática con una solución sencilla.



Expuso que buscan recursos federales para ayudarlos con su rehabilitación, además que la policía federal colabore en la estrategia para darle una atención de manera trasversal a la problemática de la indigencia.