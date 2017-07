Municipio revocará permisos por no abandonar el sitio

TIJUANA, Baja California(GH)

Por no acatar la decisión de retirarse del sitio en las inmediaciones del PedWest, el municipio iniciará el próximo lunes con la cancelación de 23 concesiones del gremio de taxis amarillos.



A pesar que el sábado tenían contemplado realizar un operativo para removerlos del lugar, decidieron cancelarlo para evitar alguna afectación en las personas de la tercera edad y con sillas de ruedas que instalaron como “escudo”.



“Se tenía programado un operativo para retirar el último de los sitios, toda vez que el próximo lunes se abre el cruce peatonal de la zona del Chaparral, pero ponen a las personas de la tercera edad por enfrente cobardemente”, declaró el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



Aclaró que dichos trabajos forman parte de la moratoria aprobada por el Cabildo con el objetivo de garantizar movilidad en el área de la garita, por lo que cancelan sitios y permisos de comerciantes ambulantes.



Luévano Ruiz recordó que dicha situación inició por el mal servicio que venía ofreciendo el gremio de Taxis Amarillos a la población.



“Que no exista exclusividad para nadie, que la gente pueda usar el transporte que quiera, no estar a merced de unos delincuentes, no vamos a permitir”, indicó.



El pagar por iniciar un trámite, añadió, no les da derecho a un sitio, ya que este debe de ser aprobado primero, además que el municipio puede decidir en cualquier momento retirarlos si no cumplen con el reglamento.



Garantizarán a la población la seguridad de la zona fronteriza por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para que puedan elegir el transporte público que mejor les parezca.



Su titular, Marco Antonio Sotomayor dijo que buscarán que los taxistas se retiren de forma pacífica sin embargo en caso de ser necesario usarán la fuerza pública y en caso que quieran bloquear la salida del PedWest no lo permitirán.