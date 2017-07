Se escudan amarillos con ancianos

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde las primeras horas del sábado choferes, permisionarios y familiares del gremio de taxis amarillos se manifestaron en el sitio del PedWest para evitar ser retirados por el municipio.



Dichas medidas las tomaron luego de recibir por parte del gobierno una notificación sobre la cancelación de dicho sitio.



En el lugar se encontraban cinco unidades de transporte rodeadas de cerca de 20 permisionarios en su mayoría personas de la tercera edad y en silla de ruedas.



En todo momento elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Dirección de Vialidad y Transporte supervisaron que no se obstruyera el tráfico en la zona.



“El día de ayer en ningún momento a nosotros nos han notificado, ni la vez pasada que nos quitaron los nueve sitios ni esta vez tampoco, al parecer dejaron un documento tirado pero a nadie se lo entregaron”, declaró el secretario interior del Sindicato de Taxis Económicos de Baja California, Jesús Reynoso.



Recordó que el gremio cuenta con una suspensión del Tribunal de lo Contencioso ante las acciones municipales por lo que hizo un llamado al Ayuntamiento a acatar las medidas de la autoridad.



La resistencia



“No vamos a permitir que pinten el sitio o que se lleven los taxis porque hay una suspensión de amparo, no es posible que no quieran respetar; hay que actuar dentro del marco de la ley, la ley nos protege”, expresó.



Lo anterior, aseguró se debe a que la cancelación de los sitios la hicieron mal, utilizando la fuerza pública, sin avisarles previamente, pintando los sitios y deteniendo a trabajadores del volante.



El representante de los taxistas dijo que ayer realizaron la manifestación de forma pacífica, pero que la autoridad busca provocarlos para que el gremio responda de forma violenta.



“Son puras personas de la tercera edad que ya no tienen ni para la comida, son personas que viven de la renta de su permiso, algunos son viudas que de eso viven y no se vale”, manifestó.



Respecto a los ataques de choferes amarillos en contra de turistas, dijo no estar de acuerdo en dichos actos violentos, pero que desgraciadamente en todas partes existen malos elementos.



“Todas estas familias no son culpables por cuatro choferes, solamente queremos que la autoridad se dé cuenta que estamos aquí defendiendo lo que por derecho nos corresponde, porque tenemos los sitios pagos y autorizados”, concluyó.