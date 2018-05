Podrá aceptar SEE a estudiantes centroamericanos

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) en Tijuana está listo para recibir en sus escuelas a los niños centroamericanos que quieran iniciar o continuar con sus estudios de educación básica.



Así lo afirmó Yara Amparo López López, coordinadora estatal del Programa Binacional de Educación Migrante, quien dijo que los jóvenes podrán ser ubicados en una de las mil 565 escuelas del Estado.



Esto lo acordó en la reunión que sostuvo con Rodolfo Olimpo, titular del Consejo Estatal de Atención al Migrante, a quien expresó que el SEE tiene la capacidad para atender a los niños y jóvenes en materia de educación.



Así, los interesados deben acudir a las oficinas del Sistema y presentar su acta de nacimiento y constancia de estudios.



López López aclaró que jamás exigirá a los solicitantes su permiso migratorio para vivir en la República Mexicana, pues el SEE no condiciona el servicio de educación a las personas extranjeras.



Sobre los retos que representará la comunidad centroamericana para el SEE, la coordinadora comentó que el idioma español es la gran ventaja.



“Tendrán particulares del idioma con palabras distintas, el reto será que ellos ‘se suban al camioncito escolar’ y que se integren al camino”, dijo la coordinadora.



Para mayor información sobre el Programa Binacional de Educación Migrante llamar al 9734437 o acudir a las oficinas ubicadas entre el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno, de 8 a 15 horas.