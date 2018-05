Sin jugueterías en Tijuana; la última cerró en 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

No queda ni una juguetería en Tijuana, apenas se mantienen como departamentos en súper mercados o parte de negocios deportivos y de misceláneas en toda la ciudad.



A pesar de que el día del niño representa una alza notable en las ventas de juguetes según las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju) generando más de 70 millones de dólares a nivel nacional, en Tijuana hay pocos lugares para encontrar un juguete.



La reciente quiebra por parte de la juguetería más grande de todo el mundo sentó un precedente que ya venía siendo tendencia, la rentabilidad de jugueterías ya no existía y generó entonces la caída del concepto, pero no de la industria, pues fueron absorbidos por otros giros creando jugueterías híbridas con los deportes y miscelaneas ya mencionados.



Si bien hace más de una década, las jugueterías tampoco existían en grandes números, al menos en cada punto de la ciudad existía un lugar exclusivo. La última juguetería registrada estuvo en la Plaza de la Tecnología y cerró entre octubre y noviembre del 2017 según informó la administración de la plaza.



Tras el rastro de la última juguetería



Después de que Mattel cerrará la última juguetería que tenía en el libramiento Rosas Magallón, todavía exisitó un último negocio en Tijuana exclusivo para los juguetes.



La juguetería llamada "Hobby´s & Toys" aún sale en el buscador Google al escribir "jugueterías en Tijuana", su ubicación está en la Calle Diez de la avenida Revolución dentro de una pequeña plaza con un consultorio dental en la planta alta y abajo una tienda de alarmas para automóviles, sin embargo a un lado de las alarmas donde debería estar la juguetería se encuentra una barbería.



Los trabajadores de la barbería explicaron que efectivamente estaba la juguetería ahí, sin embargo cuando ellos llegaron, ya se habían cambiado.



Por su parte, el trabajador de las alarmas se refirió a su dueño como "Memo" y confirmó que se había ido a la Plaza de la Tecnología" a finales del 2016.



En la Plaza de la Tecnología, la administración afirmó que fue locatario por algunos meses, sin embargo el "muchacho" como se refirieron decidió cerrar por la falta de ventas y un segundo empleo en octubre o noviembre del 2017.



Jugueterías híbridas



Uno de los negocios que comenzó a con este doble giro fue "Deportes Lupita" desde 1993 en la calle Segunda y Constitución, el dueño de la tienda, Víctor Manuel Escobar platicó que gracias a los niños de aquel tiempo, su negocio se fue adaptando para seguir vigente 25 años después.



"Vienen niños que ya están grandes, y recuerdan que de niños nunca pudieron comprar un monito, y se dan el gusto de llevárselos", comentó.



Los luchadores son los que más se venden en la tienda, desde los tradicionales mexicanos de plástico que tienen un costo menor a cien pesos hasta las figuras de la WWE que sobrepasa los 200 pesos. En el aparador también se pueden ver figuras de cómics, anime y carros de colección o máscaras de luchador.



"Si ha bajado mucho la venta, quizás no tengo la mercancía que ellos quieren, pero la gente siempre está hambrienta de cosas nuevas, aquí está lo de siempre", explicó.



Por último dijo que la crisis económica también ha sido un detonador para el decrecimiento de las ventas, sin embargo confía en seguir vigente solventando la venta de los juguetes con los deportes.



Otras opciones



Internet se ha convertido en otra opción para los juguetes, gracias a esta alternativa la industria de los juguetes tuvo un repunte el año pasado superando los mil millones de dólares en México y se espera que continúe la tendencia hasta superar los 2 mil millones en el 2021.



La segunda mano no se refleja como tal en los ingresos de la industria del juguete en México, no obstante se ha convertido en una de las opciones de la gente después de la crisis económica, y a pesar de que la economía ha mejorado, la gente prefiere ir a un "sobrerruedas", afirmó el comerciante Víctor Manuel Escobar.



Un poco de historia



En Tijuana la industria manufacturera también tuvo un apogeo en cuanto los juguetes, en la actualidad la empresa Mabamex se mantiene en la ciudad con líneas de producción competitivas.



A finales de los 90s existió una fábrica llamada Juguetrenes establecida en el bulevar Insurgentes que se encargaba de realizar la producción a Playskool y para muchos migrantes de esa época fue su primer trabajo, tal es el caso de la Sra. María de la Luz Martínez quien recordó que al llegar de Querétaro en 1997 fue el primer trabajo que tuvo en la ciudad.



"Me pagaban 490 pesos a la semana aproximadamente que en esa época si era competitivo, hacíamos juguetes didácticos para niños pequeños y me parece que cerró entre 2001-2003 cuando movieron muchas fábricas a otros estados", recordó.



El museo del juguete



Enclavado en la calle Séptima y Mutualismo se encuentra el Museo del Juguete de Tijuana, pocos en su tipo en el país. Este museo que abrió sus puertas apenas hace un año y cuenta con una gran variedad de figuras, tazos, muñecas y todos las figuras desde los años 70s hasta la actualidad.



Curiosamente gran parte de la colección alguna vez fueron exhibidas por la tienda de la calle segunda donde Víctor Manuel Escobar explicó que les vendió una buena parte al museo.