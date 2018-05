Sentenciados Homicidio en familia

MEXICALI, Baja California(GH)

Blanca debía regresar temprano para alistarse para ir a trabajar a la maquiladora ese sábado, y por ello se apresuró a tomar sus cosas para antes ir a checar la casa de su hija, en el fraccionamiento Vistas del Valle.



Ese día, su hijo Francisco había estado toda la mañana discutiendo con Adriana, su pareja. Ambos vivían en casa de Blanca, y ella decidió llevar a su hijo consigo, para calmar los ánimos de ambos. - Vente, hijo, acompáñame a la casa de tu hermana, tengo que regresar temprano – le dijo Blanca. Ambos subieron a la camioneta Nissan Xterra blanca, ella con su bolsa y Francisco con una mochila tipo maleta, color negra.



Cuando llegaron a la casa de su hija, como a las cuatro de la tarde, se dieron cuenta que los candados estaban cambiados. La persona que habían dejado a cargo de la casa no estaba y no pudieron entrar. - Deja ver si lo encuentro por aquí amá, de seguro anda cerca – comentó Francisco.



Blanca no podía esperar más a Antonio, la persona que habían dejado en la casa de su hija. Ella y Francisco subieron a la camioneta y se marcharon.



LA ÚLTIMA COMUNICACIÓN



El oficial Rosalino, a bordo de la patrulla 1567, circulaba por la zona, acompañado de Javier, en hombre que se dedicaba a limpiar carros y pulir focos afuera de un mercado cercano. Poco antes se habían robado un vehículo cerca, y el oficial subió a la patrulla a Javier, para que le ayudara a identificar a los sospechosos, en caso de encontrar el vehículo circulando en la zona y pudieran detenerlos.



Cuando circulaban por la avenida Sierra Giganta, se toparon con la camioneta Nissan Xterra, circulando a alta velocidad y que se había pasado el alto. Francisco iba al volante. - 84 Jiménez a C4, estoy haciendo 11-11 con un 29 Nissan Xterra por una infracción y vehículo sospechoso – transmitió por la frecuencia el agente.



Eran las cuatro y treinta de la tarde. Esa sería la última comunicación que el oficial Rosalino haría como policía. Para entonces, algunas unidades cercanas escucharon la transmisión y se acercaron al lugar.



SOSPECHA MORTAL



La camioneta Xterra se detuvo en un camino de terracería, en la colonia que muchos llaman la ciudad pérdida. El agente Rosalino bajó cauteloso de su unidad, luego de pasar por la frecuencia las placas y características del vehículo. Francisco también bajó de la camioneta, pero con la maleta negra.



- Qué onda, morro. ¿Traes broncas? -, dijo el oficial - No oficial – le contestó Francisco, mientras trataba de sacar algo de la mochila Rosalino se llevó la mano a la fornitura donde llevaba su arma y detuvo su andar a uno pasos de la patrulla. En cuestión de segundos, Francisco sacó un rifle AK47 de la maleta y disparó una ráfaga. El oficial cayó, inerte. En la patrulla, Javier también había sido alcanzado por los disparos.



EN FAMILIA



La camioneta Nissan llegó a la casa de Blanca, en la colonia Carranza. Francisco se bajó y corrió adentro, donde se encontraba Adriana viendo televisión, pero supo, por su rostro, que algo no andaba bien. -¿¡Qué pasó, Francisco!? – le preguntó - Me eché a un policía – él respondió Francisco dejó la maleta en un cuarto y luego corrió a bañarse.



Blanca también entró a la casa, con la mirada desencajada, pero igualmente corrió por sus cosas y se dispuso a irse a trabajar. Adriana sabía que debía hacer algo. Francisco se quedó en casa, con la adrenalina aún a tope. Blanca, como si nada hubiera pasado, se fue rumbo al trabajo.



En medio de un operativo policial intenso esa misma tarde, policías descubrieron la camioneta en el estacionamiento de una maquiladora ubicada en el Periférico. Ahí mismo, Blanca fue detenida por policías.