Creativos en ingeniosos

TIJUANA, Baja California(GH)

Jugar, leer, imaginar y crear son las actividades favoritas de la mayoría de los niños, y no es la excepción en aquellos que sobresalen en el área intelectual y creativa.



Todos los pequeños deben ser especiales, pero siempre hay quien se distingue en alguna disciplina más que otro, tal es el caso de Emilio, quien a sus diez años es uno de los niños con un Coeficiente Intelectual más alto que el de la mayoría de sus compañeros.



De grande, Emilio platicó que le gustaría ser tan inteligente como Albert Einstein o más, por eso es que se apasiona con las matemáticas, incluso, desde que estaba en tercer grado de primaria, aprendió a resolver la raíz cuadrada.



En ese mismo grado escolar, el pequeño recordó que sus compañeros solían pedirle ayuda para resolver las divisiones y las multiplicaciones; además él quiso enseñarles sobre la raíz cuadrada, pero falló, porque no la entendieron.



Las actividades que más disfruta el niño es jugar videojuegos, dibujar los lugares y situaciones que se imagina, y leer, incluso puede leer un libro en tres días, actualmente está leyendo “Un chico de lo más normal”.



A Emilio le gusta jugar con sus amigos en la escuela y siempre prefiere estar en clases, que de vacaciones, aunque el receso escolar lo utiliza para descansar y ver televisión, pero suele aburrirse más rápido.



Él puede entretenerse horas jugando Minecraft, porque puede construir todo lo que su imaginación le dicte, y su imaginación no para.



“Yo estoy muy feliz porque sé que mi papá me quiere y mi mamá también, tengo una hermanita de un año y los quiero mucho a los tres”, dijo.



Con Diego, las cosas no son diferentes, pues a sus siete años puede recrear grandes escenarios, como su favorito: el circo.



Es un pequeño observador, platicador, sociable y al que le cuesta seguir las reglas, porque le gusta investigar y se cuestiona todo.



Cuando tenía cinco años se enteró de que alguna vez existió Michael Jackson, desde entonces le gusta imitarlo y bailar como él, su baile favorito es Billi Jean; uno de sus sueños sería conocer el rancho de Neverland.



Aunque el tema que prefiere para escenificar en casa son los circos, con carpas en la sala de su casa y desde pequeño su obsesión era ir a estos lugares, para llegar a casa y recrear el ambiente lo más parecido posible.



A Diego le esgusta estar de vacaciones, porque ese tiempo libre lo utiliza para practicar futbol en su equipo Halcones Kids y jugar con sus vecinitos en la calle, además de tocar la batería.



De grande, Diego asegura que quiere ser médico, porque le gusta mucho explorar el cuerpo humano.



“Mis compañeros a veces se enojan, algunos como que me tienen envidia; pero a mí me caen bien”, dijo.



Ambos niños se han destacado de entre sus demás compañeros por la pasión con la que realizan sus actividades dentro y fuera de la escuela Maestro Matías Gómez, a la que asisten.