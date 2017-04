Dedicado a la robótica

TIJUANA, Baja California(GH)

Un robot que enseña a identificar los colores y nombrarlos por su nombre es el reciente invento del ingeniero en robótica Carlos León González, de 9 años.



“Pero eso no lo hace interesante”, interrumpió el pequeño, “lo interesante de mi robot, que se llama ‘WallE’, es que dice en inglés los colores: yellow, blue y red”.



“Toda mi vida me ha gustado lo que tiene que ver con la tecnología, en cómo funcionan las cosas”, dijo.



Carlos, que cursa el cuarto año de primaria, ha diseñado, construido y programado a “WallE” para que cada vez que acierte en el nombre del color haga un breve baile moviendo la cabeza y brazos.



“Lo interesante es que también ‘WallE’ es manejado con un control remoto para que se mueva con la ayuda de dos bandas, tiene un pequeño CPU y bocina integrada”, describió.



A edad temprana



El director del Colegio Eiffel, Gustavo Fernández, destacó que en la ciencia no se debe esperar a que los hijos lleguen a la preparatoria o la universidad.



“Es fundamental que conozcan la robótica, cómo se maneja, cuáles son sus funciones y para qué sirve”.



Así desde temprana edad el alumno aprovecha sus habilidades y fortalece su psicomotricidad, porque utiliza piezas pequeñas, añadió.



En México, agregó, habrá una brecha entre los que sepan de robótica y tecnología.



“Si ésta no se aplica bien, no estamos revolucionando el pensamiento. La infraestructura de los salones debe de cambiar: cambiar el mesabanco por una mesa para que el alumno sepa trabajar en equipo. Calificar a un niño del 1 al 10 es totalmente obsoleto, y el Sistema Educativo, aun con su nuevo modelo educativo, sigue contemplándolo. El alumno debería ser evaluado por sus propias fortalezas y desarrollarlas”, alertó.



Por ello, insistió en lanzar el reto a las escuelas primarias de México para incluir clases de tecnología y robótica para descubrir el potencial de más niños.



En lo que se refiere a la personalidad del pequeño ingeniero de 9 años, el director de Geek Academy, Javier Navarro, opinó que el asombro infantil es lo que se desea aprovechar.



Además, agregó que hay una necesidad en la localidad de expandir la parte educativa con herramientas tecnológicas para generar la conciencia del uso correcto de la tecnología”.



La tecnología va más allá de que el aula cuente con un pizarrón electrónico y cañón, porque la ciencia debe ser abordada con un sentido educativo.



“Hay que analizar lo que están haciendo Corea, Japón, China, Estados Unidos, con el uso tecnológico, por eso nuestro enfoque es educativo para que los niños y jóvenes tengan curiosidad en explorar, en descubrir”, indicó.



Por su parte, el niño de 9 años desmiente el mito de que aprender robótica es complicado.



“No es difícil, pero tuve que tener paciencia y la ayuda de mis maestros”, destacó Carlos, quien tiene un cariño especial por la Geek Academy “porque es una escuela en donde podemos hacer lo que imaginemos. Me gustaría hacer esto en mi escuela regular”.