Hacen suyo el escenario

TIJUANA, Baja California(GH)

Sofía Shaktí Arias,

12 Años



La inspiración por la danza llegó cuando era muy pequeñita, una prima de ella bailaba y la familia acudió a verla, Sofía Shaktí quedó impactada.



Uno de sus pasatiempos es que mientras su hermano toca el piano, ella interpreta en danza las melodías, entre sus predilectas están las de música clásica.



"Para mi es más fácil bailar y expresar mis sentimientos, me inspiran los movimientos del ballet, mi sueño es estudiar en la Royal Ballet en Inglaterra"



Mateo Ramírez

Delgado, 8 años



A Mateo le gusta todo: el Fútbol, béisbol, natación y saxofón. El pequeño inquieto y curioso, asegura que todo esto se puede hacer así por el mero hecho de ser un niño. Desde hace un año practica con el “Sax” su papá le enseño a tocarlo para presentarse en festivales. En sus ratos libres le gusta ver deportes con su abuelito sobre todo los partidos del Barcelona. La música que le gusta más es el rap y el hip hop.



Eddy Perez Trimiño



La danza es complicada, pero eso no es obstáculo para Eddy ya que él es muy disciplinado. La historia de cómo llegó al ballet fue porqué después de buscar en varios deportes, la danza fue lo que lo llevó a un reto diferente y con exigencia en la destreza.



“La música hace que los movimientos que hago tengan sentido, tal vez me siento inspirado porqué mi mamá era gimnasta rítmica y mi papá pintor”, compartió.



Lo que más le gusta bailar es la danza contemporáneo y lírico ya que puede improvisar, sitiándose más libre.



Max Torres, 11 años



Max Torres es de los pocos pequeños cantantes que ya cuenta con su disco, su canción favorita es "Soy un héroe". El Niño de 11 años ha estado en múltiples escenarios y recientemente en "La Voz Kids", México. En varias ocasiones ha compartido escenario con su cantante predilecto: Julión Álvarez.



"Me gusta cantar porque es algo muy bonito, me gusta jugar con mi hermano, ver películas y practicar todos los deportes, quiero ser siempre niño porqué me divierto siempre".