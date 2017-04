Panteón Rococó para todos

TIJUANA, Baja California(GH)

Las cosas no han sido sencillas, pero en 22 años, el grupo de ska Panteón Rococó ha logrado establecer sencillos en la radio, presencia en festivales importantes, giras, incluyendo Europa, y además el placer de ser un grupo que gusta a la generación actual.



Su música, se transmite automáticamente en el ADN de adolescentes que se suman a la camada de los primeros seguidores, dicen, es el resultado de hacer música honesta.



“Creo que nosotros hacemos música honesta, no somos un grupo generacional, y eso lo vemos en los conciertos”, sostuvo Dr. Shenka, su vocalista.



Además pusieron una aplicación especial para sus nuevos seguidores donde están todas sus canciones y así la sangre nueva tenga esa oportunidad de conocerlas más.



El grupo cuyo último álbum “XX Años” celebra sus dos décadas de vida musical se encuentra trabajando en nueva música, siempre respetando su esencia.



“Ha nosotros nos gusta hace mucha música, variada, somos nueve integrantes con gustos distintos, pero similares a la vez”, explicó Missael Oceguera, saxofonista.



Y hablando de hacer nueva música, aunque han trabajado en conjunto con otros artistas, por ahora no tienen contemplado participación en algún homenaje a los grandes de México.



Lo que sí es que hace poco Shenka, fue afortunado, subrayó en cantar al lado del músico Javier Bátiz, en el Zócalo Capitalino, alguien que para el siempre será un ser supremo dentro de la jerarquía musical del país.



Con su mayoría de edad, por ahora, Panteón Rococó no contempla aún llevar su historia algún libro o documental que deje plasmado su aportación a la música mexicana.



“La madurez que hemos obtenido a través del tiempo como banda o de manera personal, lo que hacemos es capitalizar eso en nuestra carrera”, coincidieron.





Evento: Tijuas Fest 2017

Grupos: Almalafa, Marujah, Salon V, las Aguas Aguas

Estelar: Panteón Rococó

Integrantes: Luis Román Ibarra (voz), Darío Espinoza (bajo), Hiram Paniagua (batería), Leonel Rosales (guitarra), Felipe Bustamante (teclados), Paco Barajas (trombón), Rodrigo Bonilla (guitarra), Misael Oceguera (saxofón) y Tanis (percusión).

Asistencia: Alrededor de 6 mil personas