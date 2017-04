Existe aún la explotación infantil: STPS

MEXICALI, Baja California(GH)

La explotación infantil es una realidad que viven algunos niños de Baja California, la mayoría trabaja en el sector de servicios y turismo, reconoció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



Según la STPS, en Baja California la tasa de ocupación infantil es del 4.5%, lo que representa a 49 mil 500 menores de 17 años, aunque se precisa que el trabajo para jóvenes de 16 y 17 años es legal.



“Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política”, señala la Ley Federal del Trabajo.



Aunque Baja California sea una de las entidades con menor índice de casos de trabajo infantil, la titular de la STPS aseguró que sí se han detectado casos, sobre todo en la zona costa.



Juana Pérez Floriano agregó que cada dos años el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) hace un módulo junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para revelar cuantos menores trabajan en el País.



En Baja California, de acuerdo al último módulo de trabajo infantil, estaba posicionado en el número 29 de los 32 estados, según los últimos, datos bajó al lugar número 31, explicó la funcionaria estatal.



La mayoría de la explotación infantil se encuentra concentrada en la zona costa por ser una zona turística, informó la secretaria del Trabajo, abogando que de cualquier forma, Baja California ha bajado sustancialmente en este tema.



“El trabajo infantil en Baja California se concentra en la calle como vendedores ambulantes, sobre todo en las zonas turísticas y en el comercio”, reveló la titular de la STPS.



“Los padres de familia por desconocimiento le extienden las horas de actividades a los niños, provocando que deje de ser un niño normal, sino uno explotado”, aseveró la secretaria del Trabajo.



Aseguró que son pocas las denuncias en San Quintín, pero han ido a 237 operativos extraordinarios en sus campos agrícolas, donde en una sola ocasión encontraron a un menor.



Señaló que al menor lo encontraron precisamente el Día del Niño, mandaron al agente del Ministerio Público y fueron remitidos a la empresa y a los padres. El trabajo infantil es un delito penal y va más allá de una multa.



La representante de la dependencia aseguró que el último estudio de Inegi no detectó explotación laboral de niños en el sector agrícola, más bien señaló al sector servicios y turismo.

En ese sentido, explicó que el Gobierno federal y el Gobierno del Estado implementaron programas para combatir los índices de explotación infantil.



Detalló que de 2014 al 2016, debió haber disminuido un millón de niños que trabajaban, además hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se cataloga como trabajo infantil hasta los 15 años, antes era hasta los 14 años.



Además estableció que los menores pueden trabajar siempre y cuando no sea peligroso, y sobretodo que sea una labor formativa, como los comercios de los padres que invitan a sus hijos a participar activamente en el negocio de la familia.



“Un niño puede trabajar siempre y cuando no deje de ser niño, que vaya a la escuela, tenga tiempo para su tarea y para jugar, un trabajo que permita todo eso es formativo”, informó Pérez.