Es necesario el ejército en las calles de Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Para combatir al crimen organizado, el Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (Ccspe), Faisal Karim Díaz Nassif consideró que es necesaria la presencia del ejército en las calles.



“Definitivamente esto está fuera de control y quien cuenta con los elementos de inteligencia es el gobierno federal, no es un tema que la policía municipal vaya a afrontar, el ejercito tiene el mayor respeto por parte de toda la ciudadanía y tiene el armamento para enfrentar al crimen organizado”, indicó.



Díaz Nassif opinó que no es suficiente que las bases operativas mixtas realicen únicamente recorridos de presencia, ahora es necesario que implementen estrategias de inteligencia y mayor tecnología para que sean más contundentes en su actuar.



“El gobierno federal no está asumiendo sus responsabilidades ni tomar cartas en el asunto, los ciudadanos estamos hartos y se tienen que fincar responsabilidades en todos los niveles, pero sobre todo en el combate al crimen organizado es un tema federal”, enfatizó.



A nivel municipal, el Presidente del Ccspe consideró que es sumamente importante que se haga una depuración de los elementos que no han aprobado los exámenes de confianza o que se les ha demostrado un actuar negativo.



“Ensenada sigue siendo una ciudad relativamente tranquila, ha tenido estos sucesos que no nos había tocado vivir de esta manera, pero no quiere decir que estemos en una zona de confort, hay que tomar precauciones”, expresó.