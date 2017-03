Leyzaola ofrece apoyo en Cabildo para combatir delincuencia

TIJUANA, Baja California(GH)

El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez ofreció su conocimiento en el tema de seguridad para atacar la ola de crímenes que azota en la ciudad.



Este jueves en Sesión Extraordinaria de Cabildo, trató de hacer uso de la voz para brindar sus conocimientos en el tema, sin embargo el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, no lo permitió.



Leyzaola Pérez dijo que no podría dar la opinión respecto a los trabajos hechos por parte del secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua, porque no ha hecho nada.