Este jueves inicia liberación del mercado de combustibles

TIJUANA, Baja California(GH)

El litro de gasolina y diésel ya no tiene un precio máximo para su venta en Baja California y Sonora debido a que hoy inicia en dichos estados la liberación del mercado de combustibles, proceso que abre la puerta para que más empresas importen y comercialicen gasolina y diésel, y Pemex deje de ser único proveedor para las estaciones de servicio.



Con la liberación del mercado, el precio de la gasolina y diésel se determinará con base en condiciones como la oferta y demanda, así como los costos de importación y distribución.



Hasta ayer en Tijuana el litro de Magna se vendía a 15.90 pesos, el de Premium a 17.65 pesos, y el de diésel a 16.95 pesos.



De acuerdo a un documento emitió ayer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estos dos estados ya no tienen un precio fijo para la venta de combustible.



Sin embargo, de acuerdo a organismos de gasolineros como la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), debido a las condiciones bajo las cuales se inició esta etapa, Pemex continuará siendo, al menos por algunos meses, el único proveedor.



Además, a través del programa denominado "Temporada Abierta", Pemex rentará sus instalaciones y equipo para la importación, almacenamiento y distribución del combustible, sin embargo, el fallo de la convocatoria en la que participaron al menos 20 empresas, no se ha emitido.